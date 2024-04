Avis aux médias - La ministre Lebouthillier et le secrétaire parlementaire Kelloway feront une annonce conjointe sur le financement prévu dans le budget de 2024 pour les ports pour petits bateaux au Canada

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera accompagnée de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, pour faire une...

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a fièrement présenté ses dernières avancées au salon INTERMAT, qui s'est tenu au parc des expositions de Paris Nord Villepinte du 24 au 27 avril 2024. Ayant pour thème «...

Evolito Limited, pionnier des moteurs électriques à flux axial, de l'électronique de puissance et des solutions de batteries pour les applications aérospatiales, annonce la nomination de Marc Holme au poste de directeur technique, preparant ainsi...

Devmont, une entreprise de développement reconnue avec plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de projets mixtes de haute qualité à Montréal, est fière d'annoncer un partenariat révolutionnaire avec Sina, un co-développeur et expert dans le...