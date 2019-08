MOBI724 annonce les faits saillants financiers du T2-2019 : T2-2019 vs. T1-2019





MONTRÉAL, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions Globales MOBI724 Inc. (« MOBI724 » ou la « Société ») (TSX-V:MOS), une société de technologie financière offrant une gamme entièrement intégrée de solutions de paiement, d'offres et de récompenses liées aux cartes (« les solutions d'ORC ») et de marketing numérique et d'intelligence d'entreprise, annonce ses résultats financiers du T2-2019 (les « Résultats »).



Trimestre par trimestre (T2-2019 vs T1-2019) :

Les produits de l'activité principale (les solutions d'ORC) ont augmenté de 72 %, passant de 73 370 $ à 126 060 $

Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 18 %, passant de 589 451 $ à 695 121 $

La perte nette a augmenté de 28 %, passant de 1 115 232 $ à 1 432 163 $

Résultats cumulés (du 1 janvier au 30 juin 2019 vs. 1 janvier au 30 juin 2018) :

Les produits de l'activité principale (les solutions d'ORC) ont augmenté de 7 %, passant de 186 971 $ à 199 430 $

Les produits des activités ordinaires ont diminué de 2 %, passant de 1 312 519 $ à 1 284 572$

La perte nette a augmenté de 1 %, passant de 2 533 205 $ à 2 547 395 $

Événement important non reflété dans les Résultats au T2 2019 : Vente de certains contrats de fidélisation à Ackroo Inc. pour un montant de 2.8 M$ annoncé le 9 mai 2019 et clôturé le 2 juillet 2019.

L'augmentation de la perte nette au T2 2019 est imputable aux dépenses saisonnières telles que la vérification des états financiers annuels ; indemnités de départ versées à des anciens employés ; investissements dans le développement d'une plate-forme logicielle en nuage (y compris les capacités de l'IA) ; et à une augmentation marquée des frais de déplacement liés à la croissance des activités principales de la Société.

Allan Rosenhek, chef de la direction financière de Mobi724, a commenté : « Nous déployons de nouvelles technologies sur les marchés émergents qui impliquent plusieurs variables et où la génération de revenus a pris plus de temps que prévu. Nous sommes confiants dans le succès de Mobi724, car nous déployons un produit hautement évolutif, conçu pour répondre aux besoins du marché. Notre proposition de valeur est pleinement alignée sur les objectifs recherchés par les plus grandes parties de l'écosystème des paiements, telles que les banques et les réseaux de traitement des paiements. »

Marcel Vienneau, PDG de Mobi724, a déclaré : « Au deuxième trimestre, nous avons poursuivi le repositionnement stratégique de la Société, entamé en janvier 2019 et nous avons commencé à voir les avantages de cet effort ciblé, à la fois en termes de revenus et de progrès dans le développement des affaires interrégionaux. »

Informations complémentaires - Ce communiqué de presse doit être lu en parallèle avec le rapport de gestion intermédiaire et les états financiers consolidés intermédiaires T2-2019 de la Société. Ces informations, ainsi que d'autres informations, sont disponibles dans le profil d'entreprise de Mobi724 sur www.sedar.com.

À propos de Solutions Globales Mobi724 Inc.

« Des transactions intelligentes, n'importe où »

MOBI724, une société mondiale de fintech, propose une suite entièrement intégrée de solutions multiples de marketing numérique et d'informatique décisionnelle liées à une carte de paiement, qui fonctionne avec n'importe quelle carte de paiement, sur tout appareil mobile et à tout point de vente et une plate-forme de paiement mobile compatible EMV. MOBI724 fournit des solutions clés en main pour les associations de cartes, les émetteurs de cartes, les banques, les détaillants, les fabricants, les fournisseurs, pour créer, gérer, diffuser et suivre et mesurer des campagnes d'incitation dans le monde entier en temps réel. La société tire profit des données volumineuses pour offrir des expériences utilisateur transparentes et personnalisées profitant aux avantages de toutes les parties de l'écosystème. Le siège social de MOBI724 est situé à Montréal, au Canada, et la société exerce actuellement ses activités en Amérique du Nord et en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie-Pacifique.

Avertissement légal

Certains énoncés contenus dans le présent document, notamment ceux qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses; même si la direction les considère comme exacts au moment où ils sont formulés, ils sont de par leur nature soumis à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et de la concurrence. Nous avisons les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réel de la Société diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futur exprimé ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs, exprimés verbalement ou par écrit, qui sont attribués à la Société ou à toute personne qui les exprime au nom de la Société. Sauf si la loi l'exige, la Société n'est nullement tenue de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit pour refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États?Unis.

Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances du traducteur. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi.

Pour de plus amples informations, visitez www.mobi724.com ou contactez :

Relations avec les investisseurs :

M. Marcel Vienneau

PDG

Solutions Globale MOBI724 inc.

T: 514-394-5200 ; E: IR@mobi724.com

