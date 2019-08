Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et le Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation

Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada....

Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et le Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation. Les médias sont invités à se joindre à...

La créativité et les célébrations communautaires étaient à l'honneur aujourd'hui, à l'heure où l'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, a annoncé des investissements totalisant 1 450 300 dollars à l'appui de festivals locaux, des arts du...