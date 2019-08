Un nouvel investissement pour soutenir l'offre touristique agroalimentaire du Québec à l'extérieur





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 600 000 $ à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE pour faire rayonner le Québec à l'international

SAINT-PIERRE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Société du réseau ÉCONOMUSÉE recevra une contribution non remboursable de 600 000 dollars sur trois ans de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Grâce à cette aide financière, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE pourra mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation hors Québec de produits agroalimentaires locaux en partenariat avec dix organisations touristiques. Cette stratégie consistera, par exemple, à organiser des missions commerciales, ainsi qu'à participer à des foires et à des salons à l'étranger en vue d'attirer une clientèle internationale. Au menu figurent aussi la réalisation de campagnes marketing et publicitaires, de même que le placement média incluant le Web et les réseaux sociaux.

Monsieur Joël Ligthbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet, intitulé « Saveurs locales », vient bonifier les efforts des associations touristiques et de leurs membres afin d'accroître, hors Québec et à l'international, la notoriété des produits agroalimentaires locaux : fromages, produits de la mer, petits fruits nordiques, cidres et vins, et autres délices d'ici. Grâce à l'appui de projets comme celui-ci, les visiteurs pourront vivre l'aventure du tourisme gourmand et découvrir le savoir-faire des artisans dans les ateliers-boutiques du Québec.

Citations

« En soutenant des projets comme celui de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, le gouvernement du Canada permet aux visiteurs de découvrir toute la richesse de nos traditions. De tels projets aident nos artisans à mettre en valeur leur savoir-faire, à partager leur passion et à en vivre, en plus de contribuer au rayonnement de notre patrimoine culturel à l'international. »

Joël Ligthbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« L'agrotourisme constitue un secteur d'activité en pleine croissance. En aidant des organismes comme la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, nous comptons faire du Québec une destination agrotouristique de choix. Cette approche permet de générer de la richesse dans les collectivités, et de créer ou de maintenir de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'agrotourisme et le tourisme gourmand sont désormais des critères de sélection dans le choix d'une destination pour de plus en plus de touristes internationaux. La Société du réseau ÉCONOMUSÉE et ses partenaires des associations touristiques veulent faire vivre des expériences riches de découvertes culinaires et de rencontres passionnantes avec des chefs de grand talent, des producteurs et des artisans du terroir québécois en plus de promouvoir les nombreux marchés, festivals, événements, routes et territoires gourmands qui, au rythme des saisons, mettent en lumière l'éventail des saveurs locales du Québec. Le support de DEC permettra d'atteindre les objectifs fixés par les partenaires. »

Carl-Éric Guertin, directeur général, Société du réseau ÉCONOMUSÉE

« L'Alliance se réjouit des investissements de DEC dans le projet collectif qui contribuent concrètement à faire du Québec une destination de voyage de calibre mondial. Nous saluons également la collaboration soutenue et la contribution des partenaires associatifs qui s'unissent dans cette initiative pour mettre en marché l'expérience Saveurs locale sous la marque QuébecOriginal sur les marchés hors Québec. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Le tourisme représente 2,5 % du produit intérieur brut du Québec (9,8 milliards de dollars), et procure 402 000 emplois.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Cette annonce fait écho à la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme - Créer des emplois pour la classe moyenne : Une nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada .

. Fondée en 1992, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE est un organisme à but non lucratif qui travaille de concert avec de nombreux partenaires en vue de perpétuer des métiers et des savoir-faire traditionnels dans les domaines des métiers d'art et de l'agroalimentaire. L'organisme, dont le siège social est à Québec, regroupe 44 économusées dans la province.

