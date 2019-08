Les résidents et les visiteurs du Nouveau-Brunswick bénéficient de routes et de sentiers récréatifs améliorés





RIVERVIEW, NB, le 16 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques effectués dans les infrastructures publiques, y compris les fonds consacrés à l'amélioration de routes, d'autoroutes et de chemins récréatifs, jouent un rôle clé pour s'assurer que les Canadiens et leurs familles ont accès à des infrastructures modernes et fiables qui répondent à leurs besoins, tout en créant de bons emplois qui aident à faire croître la classe moyenne.

Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Mike Holland, ministre du Développement de l'énergie et des ressources, au nom de l'honorable Andrea Anderson?Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Ann Seamans, mairesse de Riverview, ont annoncé aujourd'hui plus de 1,7 million de dollars de financement conjoint pour des améliorations d'infrastructures routières et récréatives dans la Ville de Riverview.

Les deux projets consistent à améliorer un tronçon d'environ 3,5 km du revêtement du chemin Pine Glen, de la limite de la Ville de Riverview jusqu'au chemin Niagara, et à apporter des améliorations au parc naturel Mill Creek en développant des sentiers, en créant un parc de jeux intégré au milieu naturel boisé et en installant un pont dans le sud du parc.

Une fois terminés, ces projets permettront aux résidents et aux visiteurs de Riverview de bénéficier de routes plus sûres et plus agréables et de pouvoir profiter en toutes saisons d'infrastructures récréatives extérieures durables.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent chacun plus de 836 000 $ dans ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Riverview assume le reste du financement du projet.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont un autre bon exemple du travail qu'accomplissent ensemble les différents ordres de gouvernement pour permettre la croissance de collectivités dynamiques où les gens veulent vivre, travailler et qu'ils veulent visiter. Qu'il s'agisse de rendre les déplacements quotidiens plus plaisants et plus sécuritaires sur le chemin Pine Glen ou d'améliorer des espaces récréatifs comme le parc naturel Mill Creek, chaque projet est un élément important du plan dont on profitera pendant de nombreuses années. »

Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, également députée de Fundy Royal, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« S'assurer que les collectivités de tout le Canada disposent d'infrastructures modernes est essentiel pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont essentiels pour bâtir au Nouveau-Brunswick des collectivités fortes qui peuvent atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« En investissant dans le projet du parc naturel Mill Creek, nous aidons les gens de communautés comme celle de la Ville de Riverview à rester actifs et à s'amuser. Le projet du chemin Pine Glen est en cours depuis longtemps et les résidents bénéficieront enfin d'un meilleur accès à la Ville. Le gouvernement provincial est fier de son partenariat avec le gouvernement fédéral et la Ville de Riverview grâce auquel ces projets se sont concrétisés. »

L'honorable Mike Holland, ministre du Développement de l'énergie et des ressources, au nom de l'honorable Andrea Anderson?Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional

« Le parc naturel Mill Creek est un atout unique pour Riverview et pour la communauté des adeptes de plein air dans son ensemble. Ce financement permettra à la Ville de Riverview, en partenariat avec les amis de Mill Creek et les autres groupes communautaires, de continuer à développer des options de transport actif durable dans le parc. Dans un premier temps, l'agrandissement prévu permettra d'accroître le réseau de sentiers principaux afin de rendre possible une utilisation toutes saisons pour des activités comme du vélo à gros pneus l'hiver et du vélo de montagne l'été. »

Gerry Cole, Directeur des parcs, des loisirs et des relations communautaires, Ville de Riverview



Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars serviront à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissement;



Infrastructure.

Produits connexes

Document d'information

Les résidents et les visiteurs du Nouveau-Brunswick bénéficient de l'amélioration de routes et de sentiers récréatifs

Un financement fédéral-provincial-municipal conjoint au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada, et du Fonds des petites collectivités (FPC) permettra d'appuyer deux projets d'infrastructure à Riverview, Nouveau-Brunswick.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent chacun plus de 836 000 $ dans ces projets. La Ville de Riverview apporte le reste du financement du projet.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Volet de

financement Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Pavage du chemin Pine Glen, de

la limite de la Ville de Riverview

jusqu'au chemin Niagara VIRN 776 500 $ 776 500 $ - Améliorations du sentier Mill

Creek FPC 59 772 $ 59 772 $ 59 772 $

Liens connexes

Plan d'infrastructure à long terme du Canada, Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 13:10 et diffusé par :