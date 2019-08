Un arbre peut sauver le monde - InitiativeTree lance son programme mondial de plantation d'arbres





L'heure est venue : le programme « InitiativeTree » vient d'être lancé. Le programme mondial de plantation d'arbres sauvera le monde, un arbre après l'autre. Les visionnaires qui ont lancé le projet sont intimement convaincus qu'un avenir plus vert et plus radieux est à notre portée : leur objectif est d'aider la nature à lentement se rétablir, se reconstruire et survivre en plantant des arbres. Avec l'aide de la communauté, tout le monde peut prendre part à ce projet susceptible d'avoir un véritable impact sur la planète.

La marche à suivre pour planter un arbre est simple. Le concept est le suivant : plus grande sera la communauté Initiative Tree, plus l'investissement sera élevé, et plus l'avenir sera vert. Toutes les personnes souhaitant participer recevront un lien d'invitation qu'elles pourront ensuite envoyer à leurs proches. Cela leur permettra de faire un pas de plus vers la plantation d'un arbre au Paraguay. En agrandissant la communauté grâce aux invitations, les participants peuvent planter jusqu'à trois arbres.

Initiative Tree a été créée en vue de rendre ce monde meilleur. À ce jour, l'homme et sa révolution industrielle ont réduit de moitié les peuplements forestiers de la planète. Pour mettre fin à cette déforestation et reconstruire la nature, chacun doit agir à son niveau. C'est en accord avec cette philosophie que les fondateurs plantent des arbres avec leurs propres fonds. Ils sont convaincus que nos bonnes actions peuvent mettre fin à la détérioration de la Terre, et peut-être même sauver ses poumons. Leur devise : tout le monde peut planter un arbre.

