Le gouvernement du Canada signe les premières conventions collectives après les récentes négociations





OTTAWA, le 1er août 2019 /CNW/ - Fidèle à son engagement de négocier de bonne foi avec les agents négociateurs, le gouvernement du Canada a signé aujourd'hui des conventions collectives avec l'Association canadienne des agents financiers et l'Association professionnelle des agents du service extérieur.

Il s'agit des premières ententes signées et ratifiées au cours de cette ronde de négociation, et celles-ci visent plus de 6 200 employés des groupes FS et FI.

Si l'on tient compte des autres ententes de principe, le gouvernement a conclu 34 ententes qui, si elles sont ratifiées et signées, s'appliqueront à plus de 65 000 employés de la fonction publique fédérale. Les autres ententes de principe devraient entrer en vigueur dans les semaines et les mois qui viennent après que les agents négociateurs auront achevé leur processus d'approbation de la ratification et que les parties auront signé les ententes.

Voici les nouvelles dispositions ou changements apportés aux ententes actuelles :

Les augmentations économiques, la paye rétroactive et les prestations parentales prolongées, qui entreront en vigueur selon les échéanciers convenus.

De nouvelles mesures visant à faciliter la mise en oeuvre des ententes et à indemniser les employés qui ne reçoivent pas leurs paiements rétroactifs ou leur augmentation salariale pendant la période de mise en oeuvre.

De nouvelles dispositions relatives au congé pour aidants naturels et 10 jours de congé payé pour aider les victimes de violence familiale entreront en vigueur dès la signature de l'entente.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à conclure des ententes qui sont raisonnables pour les employés, les agents négociateurs et les contribuables.

Citation

« La signature de ces ententes représente une étape très importante dans cette ronde de négociation. En négociant de bonne foi avec les agents négociateurs de la fonction publique, nous avons conclu des ententes qui offrent aux employés des rajustements salariaux équitables et des dispositions correspondant au milieu de travail actuel. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Les faits en bref

À ce jour, 34 ententes de principe ont été conclues avec des agents négociateurs, dont 17 visent des groupes d'employés de l'administration publique centrale pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur.

Liens connexes

Mise à jour sur les négociations collectives

