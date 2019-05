Bas-Saint-Laurent - Rivière Ouelle et Grande Rivière - Zone 2 : Remise à l'eau obligatoire de tous les saumons





RIMOUSKI, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau de tous les saumons sera obligatoire à compter de la saison 2019 sur la rivière Ouelle ainsi que sur la Grande Rivière, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette obligation touche la rivière Ouelle, entre le côté aval du pont de la route 132 et la chute du Collège (à l'exception des chenaux secondaires de chaque côté du chenal principal, entre le côté en aval du pont de Guignard et le côté en aval du pont du chemin de fer, où la pêche au saumon est interdite), ainsi que la Grande Rivière, dans la partie comprise entre sa confluence avec les rivières Ouelle et Chaude.

La limite de prises quotidiennes dans ces secteurs sera donc de zéro saumon gardé et d'au plus trois pris et remis à l'eau, et ce, jusqu'à la fin de la saison de pêche au saumon, soit le 31 août 2019. Cette modification réglementaire a pour but de protéger la population de saumons de la rivière Ouelle, tout en permettant à la Société de gestion de la rivière Ouelle (SGRO) de maintenir ses activités. Cette mesure découle du Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui permet de conserver les activités de pêche sans capture sur une rivière dont l'exploitation est assurée par un organisme gestionnaire.

En 2019, le Ministère continuera à comptabiliser les montaisons de saumons dans la rivière Ouelle, un exercice réalisé en 2018 pour la première fois depuis près de 25 ans. Au cours des prochaines années, il effectuera également des exercices d'acquisition de connaissances sur cette population.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

