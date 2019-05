Mindbreeze reçoit une attestation de conformité aux exigences du cloud computing du BSI





Mindbreeze a reçu la certification pour son service Mindbreeze InSpire SaaS selon les spécifications du catalogue d'exigences C5 (Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, abrégé C5), publié par l'Office fédéral allemand pour la sécurité informatique (BSI). Le service InSpire SaaS de Mindbreeze est exploité de manière professionnelle dans les centres de données Mindbreeze au nom des clients. L'attestation a été délivrée par KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.

"Le nombre de services cloud dans le domaine de l'analyse de données ne cesse de croître. C'est pourquoi il est d'autant plus important pour les clients d'examiner de plus près le choix des fournisseurs. C5 fournit le niveau de sécurité informatique défini par la réglementation, qui est comparable au niveau de protection de base informatique qui est augmenté par les contrôles de cloud computing", explique Klaus Schatz, directeur de KPMG Advisory GmbH.

L'attestation C5 (ISAE 3000 Report Type 2) est une vérification reconnue et faisant autorité pour tous les clients qui utilisent Mindbreeze dans le cloud (Mindbreeze InSpire SaaS), démontrant le niveau élevé de sécurité des informations de façon vérifiable.

Le BSI Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, catalogue des contrôles de conformité du cloud computing du BSI, définit les exigences minimales que les fournisseurs de services dans le cloud doivent respecter. Les paramètres généraux définis constituent une caractéristique distinctive du C5 du BSI et garantissent la transparence en ce qui concerne la description du système, la juridiction et les lieux de stockage des données, le traitement des données, la sécurité des données, les pouvoirs de divulgation et d'enquête, ainsi que les certifications.

"Pour les entreprises qui gèrent déjà de gros volumes de données dans des solutions de cloud computing, les garder dans le cloud et obtenir notre service via le cloud est la meilleure option. Les sources de données sont connectées via des connecteurs selon la méthode habituelle, le contenu est analysé, les corrélations sont reconnues et ensuite liées en conséquence. Ainsi, nous offrons à nos clients la possibilité de choisir comment ils souhaitent implémenter Mindbreeze dans leur entreprise", explique Daniel Fallmann, fondateur et directeur général de Mindbreeze.

A propos de Mindbreeze

Mindbreeze est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs et de services cloud pour la recherche d'entreprise, l'intelligence artificielle appliquée et la gestion des connaissances. Le moteur d'analyse comprend l'information et offre une vue consolidée des connaissances de l'entreprise - peu importe où (sources de données) et comment (structurées, non structurées) les données sont stockées. Grâce à un réseau mondial de partenaires, Mindbreeze couvre tous les fuseaux horaires.

