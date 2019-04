MightyHive élargit ses équipes dirigeantes canadiennes avec deux nominations de cadres





VANCOUVER, British Columbia, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MightyHive , le principal cabinet de services-conseils en médias, a annoncé aujourd'hui deux ajouts clés à son équipe en pleine croissance partout au Canada. Michelle Cunningham a été nommée directrice des ventes au bureau de MightyHive à Vancouver pour superviser les opérations de vente des solutions programmatiqus de la société dans l'Ouest. Brian Schwartz a été nommé responsable du conseil en entreprise au bureau de MightyHive à Toronto pour superviser les opérations de la société sur le marché de la programmatique.

Cunningham apporte plus de 10 ans d'expérience numérique à son nouveau rôle. Elle a commencé sa carrière en tant que première employée chez Metrolyrics.com, où elle a joué un rôle essentiel dans la construction de la marque et sa présence en ligne, menant finalement à l'acquisition de la société par CBS Interactive. Après l'acquisition, elle a évolué vers le poste de cadre supérieur des ventes dans la division technologie, jeux et style de vie de CBS. Plus récemment, Cunningham était directrice principale du développement de la clientèle chez Mediative.



Avec son leadership éclairé et ses fréquentes interventions dans le domaine de la programmatique, M. Schwartz apporte son expertise en « search » marketing, en publicité d'affichage et l'analitque. Dans son dernier rôle en tant que directeur de la programmatique, dans une grande agence canadienne, M. Schwartz a supporté les clients cherchant à tirer le meilleur parti de leurs données et de leur technologie, tout en dirigeant une équipe d'acheteurs programmatiques, dans des secteurs tels que les télécommunications, les voyages, l'automobile et la finance.



« Pour que les marques puissent s'épanouir pleinement dans le paysage numérique en constante évolution, il est devenu impératif qu'elles tirent pleinement parti de leurs données et de leurs plateformes technologiques. Pour certains, cela pourrait signifier de peaufiner leurs processus actuels, alors que pour d'autres, il pourrait s'approprier le contrôle intégral de leurs publicitaires, a déclaré M. Schwartz. Je suis impatient d'appliquer mon expérience en exécution numérique au sein d'une équipe consultative afin d'aider les clients de MightyHive à naviguer dans le paysage complexe des médias numériques et à accélérer leur cheminement pour devenir des leaders numériques. »



« Au Canada, nous avons constaté une nette augmentation de l'intérêt et des actions concrètes dans l'internalisation de la gestion du marketing numérique, a déclaré Tessa Ohlendorf, directrice générale de MightyHive Canada. Les spécialistes du marketing canadiens poussent leurs entreprises dans cette direction en grand nombre. En raison de cette réalité du marché, nous avons investi dans Brian et Michelle pour aider à la gestion de ces conversations et aider les spécialistes du marketing à faire face à l'avenir qui les enthousiasme ».



Pour en savoir plus sur MightyHive Canada, veuillez contacter Tessa Ohlendorf .



About MightyHive

MightyHive est une nouvelle génération de consultants en médias qui s'associe à des marques et à des agences mondiales cherchant des résultats marketing transformateurs à une époque de bouleversement et d'opportunités considérables. Reconnue comme le leader mondial des technologies avancées de marketing et de publicité, MightyHive fournit des conseils et des services dans les domaines des opérations et de la formation des médias, de la stratégie de données et de l'analyse. La société a son siège à San Francisco et des bureaux à Auckland, Londres, Melbourne, New York, Singapour, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Vancouver et Montréal. In 2018, MightyHive a fusionné avec S4 Capital plc (SFOR.L), une entreprise de services de publicité et de marketing numériques de nouvelle génération créée par Sir Martin Sorrell.



