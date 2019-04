Déclaration du premier ministre à l'occasion du 93e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada





OTTAWA, le 21 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 93e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et aux gens à travers le monde pour célébrer le 93e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada.

« Sa Majesté était aux côtés des Canadiens lors de périodes de changement et d'innombrables moments importants. Symbole de nombreuses traditions canadiennes, la Reine a servi notre pays d'une génération à l'autre.

« Un grand nombre de Canadiens apprécient énormément la Reine et son dévouement envers le Canada et le Commonwealth. Sa gentillesse, son leadership et son sens du devoir nous inspirent tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à Sa Majesté un très heureux anniversaire et santé et bonheur pour l'avenir. »

