Des mesures favorisant l'environnement à Lachine





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les élus de Lachine ont adopté, lors de la séance du conseil d'arrondissement du 1er avril, deux points liés à l'environnement.

Une première ruelle communautaire

Une contribution financière de 25 000 $ a été accordée au Groupe de recherche appliquée en macro-écologie (GRAME) dans le cadre du nouveau programme de ruelles communautaires de Lachine. Le GRAME aura comme mandat d'accompagner le comité de citoyens porteur du projet de la ruelle Niska en leur fournissant les outils, matériaux et services professionnels nécessaires à la réalisation des aménagements qu'ils ont proposés, et qui devront être autorisés par l'Arrondissement. Cette première ruelle communautaire sera située à l'intérieur du quadrilatère formé par la rue du Fort-Rolland, la 34e Avenue, la rue Broadway et la 35e Avenue.

« Nous savons que les ruelles vertes et communautaires ont plusieurs impacts positifs sur la vie des résidents riverains : amélioration de la qualité de l'air, réduction des îlots de chaleur et embellissement de l'espace public. En bénéficiant de ce programme, l'aménagement de la ruelle permettra d'offrir un lieu convivial pour les échanges entre voisins. Nous avons une communauté impliquée et je suis heureuse que les résidents de la 34e Avenue aient saisi l'opportunité de transformer leur ruelle et ainsi créer un bel espace qui leur permettra de renforcer leurs liens », souligne Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement du district du Fort-Rolland. Lancé à l'été 2018, le programme de ruelles communautaires permet aux citoyens de se réapproprier ces espaces publics pour les transformer, par exemple, en zone de jeux, en espace vert ou encore en lieu de rencontres entre voisins. La date limite pour déposer une demande à la deuxième édition du Programme est le 15 septembre 2019.

Programme ÉcoPerformance

Les élus ont également autorisé la direction des Travaux publics à effectuer des demandes d'aide financière auprès de Transition Énergétique Québec, dans le cadre du programme ÉcoPerformance. Ce programme s'adresse aux municipalités désirant réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'électricité. Dans un premier temps, un audit énergétique sera effectué par une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de l'énergie afin de déterminer les actions à entreprendre. L'utilisation du programme ÉcoPerformance permettra à l'arrondissement de Lachine de diminuer son empreinte environnementale à moindre coût. « Nous sommes fiers que de plus en plus d'initiatives en développement durable proviennent directement de nos employés qui participent au défi de réduction des G.E.S auquel nous sommes confrontés », mentionne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

