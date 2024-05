Le gouvernement du Canada publie un rapport sur les efforts nationaux déployés pour le rétablissement du caribou boréal





OTTAWA, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le caribou boréal est une espèce emblématique du Canada au coeur de la biodiversité de la forêt boréale et qui revêt une importance culturelle pour les peuples autochtones et d'autres Canadiens. Toutefois, sa population a diminué au cours des dernières décennies, principalement en raison de la perte et de la dégradation de son habitat. Le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver l'habitat des espèces sauvages et à protéger les espèces en péril comme le caribou boréal.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a publié le Rapport sur les progrès de la mise en oeuvre du programme de rétablissement (période de 2017 à 2022) et du plan d'action (période de 2018 à 2023) du caribou (Rangifer tarandus), population boréale, au Canada.

Le rapport met en évidence les progrès réalisés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales au cours des cinq dernières années dans la mise en oeuvre du programme fédéral de rétablissement et du plan d'action pour l'espèce. Il comprend des évaluations de l'état des populations et des habitats et résume les principales mesures de rétablissement prises à l'échelle nationale et dans chaque province et territoire. Dans l'ensemble, le rapport montre que des progrès ont été réalisés dans des domaines clés. Cependant, il reste beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs fixés dans le programme de rétablissement du caribou boréal.

Plus de 95 p. 100 de son habitat relève de la compétence des provinces et des territoires, qui sont les principaux responsables de la gestion des terres, des ressources naturelles et des espèces sauvages où vit le caribou.

Depuis 2018, le Canada a signé neuf accords de conservation pour le caribou boréal avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones et continue de travailler à la conclusion de nouveaux accords de conservation ou au renouvellement d'accords existants. Dans le cadre de ces accords, les signataires s'engagent à prendre des mesures de conservation telles que la planification de l'aire de répartition, l'investissement de ressources et de fonds, et la mobilisation des peuples autochtones et d'autres partenaires au rétablissement de l'espèce.

Parmi les autres mesures prises par le gouvernement fédéral pour soutenir la protection et le rétablissement du caribou boréal, on peut citer la prise d'un arrêté visant à protéger l'habitat essentiel de l'espèce sur les terres administrées par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a également collaboré avec de nombreuses communautés autochtones et intervenants pour créer le Consortium national du savoir sur le caribou boréal, le Cercle de connaissances autochtones et de nombreux sous-groupes afin de faciliter la production et la transmission de connaissances et d'accroître la collaboration entre les partenaires.

Le gouvernement du Canada continuera à négocier des accords de conservation ou des accords similaires qui engagent les provinces et les territoires à prendre des mesures fortes et rapides pour gérer, protéger et rétablir l'habitat du caribou boréal.

Citations

« La conservation et le rétablissement du caribou boréal à cette échelle ne sont pas une tâche simple, mais c'est notre responsabilité collective. Elles nécessitent de l'engagement, de la collaboration et des mesures significatives telles qu'une planification adéquate de l'utilisation des terres. Nous continuerons à travailler avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et toutes les autres parties concernées pour élaborer des accords de conservation à long terme plus solides et concentrer nos efforts sur la protection et le rétablissement du caribou boréal et de son habitat, la forêt boréale ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Il s'agit du deuxième rapport publié par le gouvernement du Canada sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de rétablissement (publiée en 2012 et modifié en 2020). Le premier rapport sur le programme de rétablissement a été publié en 2017.

sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de rétablissement (publiée en modifié en 2020). Le premier rapport sur le programme de rétablissement a été publié en 2017. Depuis 2017, plus de 10 030 000 hectares (100 300 km 2 ) de nouvelles aires protégées et de conservation ont été créés dans l'aire de répartition du caribou boréal, ce qui représente environ deux fois la taille de la Nouvelle-Écosse.

) de nouvelles aires protégées et de conservation ont été créés dans l'aire de répartition du caribou boréal, ce qui représente environ deux fois la taille de la Nouvelle-Écosse. Seize populations locales de caribous boréaux ont montré des tendances à la hausse ou stables à court terme (cinq ans ou moins), dans certains cas à la suite de mesures intensives de gestion des prédateurs. Dix autres populations locales ont décliné au cours de la période couverte par le rapport, et les estimations des tendances pour les 25 populations locales restantes n'étaient pas disponibles.

D'après les données de 2020, 21 des 51 aires de répartition du caribou boréal atteignent ou dépassent le seuil minimal de 65 p. 100 d'habitat non perturbé. Ce seuil minimum est un élément clé de l'habitat essentiel de l'espèce et est important pour le maintien des populations locales autosuffisantes.

Entre 2018 et 2023, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 117,5 millions de dollars pour soutenir des projets liés à la protection et au rétablissement de l'habitat du caribou boréal, à la gestion des populations, à la mobilisation et au renforcement des capacités des Autochtones, à la surveillance, ainsi qu'à la recherche. Les partenaires ont engagé 209 millions de dollars supplémentaires en fonds de contrepartie pour ces projets.

Liens connexes

