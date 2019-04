Le nouveau Veeva Vault Station Manager fournit les bons contenus aux bons postes de travail pour des ateliers de fabrication connectés





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a présenté aujourd'hui Veeva Vault Station Manager, une nouvelle application mobile faisant partie de la Veeva Vault Quality Suite qui fournit aux fabricants, des contenus à jour directement sur le lieu de fabrication. Vault Station Manager fournit des documents et des vidéos, notamment des instructions et des procédures de travail essentielles, depuis Veeva Vault QualityDocs vers des tablettes installées dans les postes de fabrication. Désormais, les entreprises peuvent habiliter un atelier de fabrication connecté pour rendre leurs opérations de fabrication plus souples et plus rapidement adaptables aux besoins changeants de leurs activités.

« Il est difficile de gérer et de conserver des informations sur le site de fabrication, et de veiller à ce que les opérateurs utilisent les procédures les plus récentes dans le cadre de leur travail », a déclaré James Choi, chef de l'information chez Samsung BioLogics, une organisation de fabrication sous contrat, d'envergure mondiale. « La fourniture de contenus directement sur postes de fabrication, via une application mobile va permettre aux équipes d'être plus rapidement à jour. »

Les applications personnalisées et les reliures papier rendent difficiles la recherche, la mise à jour et le suivi des instructions et des procédures de travail, ainsi que la vérification de l'utilisation des bonnes versions. Avec Vault Station Manager, les fabricants peuvent maintenir les contenus à jour en toute facilité, et fournir aux opérateurs les informations dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

Vault Station Manager synchronise automatiquement les contenus sur les tablettes installées dans les postes de travail, et mettent ces contenus à la disposition des opérateurs, y compris pour une visualisation hors ligne. Les administrateurs peuvent gérer, distribuer et suivre de manière centralisée les contenus utilisés au niveau de chaque installation, poste de travail, ou appareil. Les entreprises obtiennent ainsi une visibilité complète sur les documents et vidéos que les équipes de fabrication mettent à profit pour améliorer l'efficacité et réduire les risques de non-conformité.

« Veeva modernise les opérations de fabrication dans l'industrie des sciences de la vie, grâce à une application mobile avancée permettant de connecter l'atelier de fabrication », a indiqué Mike Jovanis, vice-président de Vault Quality. « Veeva Vault Station Manager va faciliter la tâche des opérateurs et permettre la continuité des opérations au sein de l'organisation de fabrication. »

Vault Station Manager est disponible dès aujourd'hui, et s'inscrit dans la Veeva Vault Quality Suite, une suite unifiée d'applications où figurent également Vault QualityDocs, Veeva Vault QMS, et Veeva Vault Training, pour fournir une source unique de vérité sur l'ensemble des processus de qualité et des contenus.

Pour en savoir plus sur la manière dont Vault Station Manager permet de fournir les bons contenus aux bons postes de travail dans l'atelier de fabrication, prière de s'inscrire au prochain webinaire, au cours duquel sera donnée une démonstration en direct. Ce webinaire démarrera le 17 avril 2019, à midi, heure de l'Est.

Pour en savoir plus sur Veeva Vault Station Manager, rendez-vous sur : veeva.com/eu/VaultStationManager

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, qu'il s'agisse des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ou de sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l'acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires, en particulier dans l'industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs à l'avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-K pour la période close le 31 janvier 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

