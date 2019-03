Tout le monde à bord : Le gouvernement du Canada lance un voyage en train traversant le pays pour commémorer le 75e anniversaire du jour J de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille de Normandie





La cérémonie comprenait le dévoilement de l'affiche officielle et la cérémonie de départ d'un train

VANCOUVER, le 29 mars 2019 /CNW/ - Le jour J et la bataille de Normandie qui a suivi ont été parmi les engagements militaires les plus importants du Canada au cours du XXe siècle. Nous reconnaissons et nous nous rappelons les 90 000 Canadiens et plus qui se sont portés volontaires pour servir notre pays et qui ont participé à la campagne de Normandie.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a lancé la commémoration du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie à la gare Pacific Central de VIA Rail à Vancouver, accompagné de vétérans de la bataille de Normandie, de jeunes, de distingués invités et de membres des Forces armées canadiennes.

Les distingués invités Richard Tilley, dont le défunt père - le capitaine de vaisseau (retraité) Harold (Hal) Tilley - figure sur l'affiche, l'adjudant?maître (retraité) George Chow CD et Norm Kirby - vétérans de la campagne de Normandie - ont aidé le ministre MacAulay à dévoiler l'affiche officielle du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Une paire de bottes de combat, symbole des nombreux Canadiens qui ont entrepris un voyage semblable durant la Seconde Guerre mondiale afin de servir notre pays, a été placée sur The Canadian pour faire le voyage en train vers Halifax, en Nouvelle?Écosse, où tant de troupes sont parties pour l'Europe il y a 75 ans.

Citations

« C'est un honneur de lancer ces activités à l'approche du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Je tiens à encourager tous les Canadiens à découvrir les récits de Canadiens en service lors de la Seconde Guerre mondiale, à suivre ce train commémoratif traversant le Canada, et à prendre un moment pour réfléchir aux énormes sacrifices faits au nom de notre liberté. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« VIA Rail a l'honneur de se joindre à Anciens Combattants Canada pour commémorer cet événement historique. Le débarquement de Normandie le jour J a marqué le début d'une bataille décisive pour les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Des bottes de combat de cérémonie seront transportées par train d'un bout à l'autre du Canada dans les prochains jours. Elles feront le même trajet que nos soldats il y a de nombreuses années, la destination finale étant Halifax. Il s'agit de l'une des façons de rendre hommage aux soldats qui ont si bravement combattu dans le cadre de cette campagne menée en 1944, dont bon nombre ont fait le sacrifice ultime. N'oublions jamais! »

Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada

Faits en bref

Le 6 juin 1944, environ 14 000 Canadiens ont pris d'assaut les plages de Normandie avec les troupes alliées pour percer la « Forteresse Europe » de l'Allemagne nazie. Ce jour?là, le jour J, trois cent cinquante?neuf (359) soldats canadiens ont été tués.

Au cours des mois précédant le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie le 6 juin 2019, Anciens Combattants Canada s'associera à VIA Rail Canada, à Parcs Canada et à des organismes communautaires pour organiser des activités dans diverses collectivités du Canada.

anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie le 6 juin 2019, Anciens Combattants Canada s'associera à VIA Rail Canada, à Parcs Canada et à des organismes communautaires pour organiser des activités dans diverses collectivités du . Découvrez les récits du jour J et de la bataille de Normandie - nos Libérateurs - dont certains se sont portés volontaires pour défendre courageusement notre liberté en Europe . Leurs visages racontent l'histoire et nous préservons leur héritage.

Les délégations du gouvernement du Canada participeront aux activités de marque le 6 juin 2019 - à la Citadelle d'Halifax, en Nouvelle‑Écosse, et à Juno Beach, en France - pour souligner le 75e anniversaire du jour J.

Tout le monde à bord! Joignez-vous à nous pour le voyage du souvenir #JourJ75 avec les vétérans au Canada et en France. Découvrez les histoires de nos Libérateurs. #LeCanadasesouvient et #JourJ75, ou visitez veterans.gc.ca/jour-j75.

et en . Découvrez les histoires de . #LeCanadasesouvient et #JourJ75, ou visitez veterans.gc.ca/jour-j75. En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Produits connexes

Liens connexes

