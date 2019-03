Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Symposium Sols Vivants Montréal





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Symposium Sols Vivants Montréal qui se déroule au Marché Bonsecours du 28 au 31 mars 2019.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, annoncent l'octroi d'une aide financière de 43 000 $ à l'organisme à but non lucratif Régénération Canada pour soutenir la 2e édition de cet événement.

Avec ses conférences et ses ateliers, le Symposium réunit des spécialistes de la gestion des sols, dont des agronomes, des agriculteurs et des chercheurs, ainsi que le grand public autour de la question de la régénération des sols. En plus de favoriser le maillage entre les principaux acteurs intéressés par cette question environnementale, l'événement permet de faire la promotion de solutions durables directement liées à la restauration de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Lieu de dialogues et d'échanges, le Symposium Sols Vivants Montréal met en lumière des pratiques innovantes entourant l'agriculture durable. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette initiative porteuse qui, en rassemblant des experts locaux et internationaux autour d'enjeux actuels touchant l'environnement, renforce la position de Montréal comme métropole de savoir et d'innovation. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Atténuer les changements climatiques, nourrir le monde : voilà ce que le Symposium Sols Vivants Montréal 2019 propose à celles et ceux qui le fréquenteront. Je souhaite que le monde agricole s'y presse avec grand intérêt. Aujourd'hui, les entreprises qui intègrent la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation aux répercussions de ces changements à leurs grandes décisions ont une longueur d'avance sur leurs concurrents. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue au projet avec une somme de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques soutient le Symposium à hauteur de 3 000 $, une somme tirée du Fonds vert. En effet, cet événement s'inscrit dans la priorité du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui consiste à mobiliser le Québec en soutenant des initiatives de la société civile en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux impacts des changements climatiques.

