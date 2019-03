Le Canada aide à protéger les collectivités de la région du Grand Toronto des inondations et des tempêtes





TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour faire face aux phénomènes météorologiques causés par les changements climatiques qui sont de plus en plus fréquents et intenses. Pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte, il est essentiel de contribuer à diminuer les conséquences des catastrophes naturelles telles que les inondations.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le financement de quatre grands projets d'atténuation en cas d'inondations et de tempêtes, qui seront réalisés dans la ville de Toronto et la municipalité régionale de York et qui rendront ces collectivités plus résistantes aux catastrophes naturelles.

Grâce à la construction d'un égout pluvial de secours qui desservira un secteur de plus de 75 hectares, plus de 2?400 résidents du quartier Midtown de Toronto pourront bénéficier d'une protection de leur sous?sol contre les inondations. L'augmentation de la capacité du réseau d'égout pluvial surchargé permettra de protéger les immeubles des inondations et des refoulements éventuels et, ainsi, de réduire à la fois les dommages matériels et les conséquences dévastatrices pour les familles.

Le projet de jumelage des conduites de refoulement du réseau d'égout de York et de Durham prévoit le jumelage de la principale canalisation d'égouts, construite il y a déjà 35 ans, en vue de réduire les déversements possibles, en particulier lors de tempêtes. Le projet contribuera à protéger l'environnement, à réduire les interruptions de service et à protéger la santé de plus de 133?000 résidents des collectivités d'East Gwillimbury, de Newmarket et d'Aurora.

Le projet de protection contre les inondations de la Ville de Markham aidera à protéger des inondations les zones vulnérables, notamment les terres servant à des fins d'emploi de Don Mills et la collectivité de West Thornhill. Par le passé, les inondations ont causé des dommages matériels, perturbé les affaires, endommagé des routes et même eu des conséquences sur une résidence pour personnes âgées de West Thornhill. Le système amélioré bénéficiera aux familles, aux entreprises et aux personnes âgées qui seront mieux positionnées pour faire face aux tempêtes. La collectivité de 18?000 résidents sera ainsi plus saine et sécuritaire.

En améliorant la qualité de l'eau et en réduisant les conséquences des inondations, les projets d'atténuation des inondations causées par les eaux pluviales profiteront à plus de 35?000 personnes résidant à Vaughan. Ces améliorations assureront le maintien des services essentiels pour ces familles, réduiront les pertes coûteuses et, à long terme, feront épargner de l'argent à la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 150 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, et les administrations municipales fournissent le reste des fonds.

Citations

« En prenant des mesures concrètes dès maintenant pour nous adapter aux changements climatiques, nous contribuerons à réduire les effets dévastateurs des catastrophes naturelles pour les familles et les entreprises de l'Ontario. C'est grâce à des investissements immédiats dans des projets visant à atténuer les répercussions en cas d'inondations et de tempêtes dans la région du Grand Toronto que nous pourrons diminuer les répercussions coûteuses des futurs accidents météorologiques sur les Torontois. Ces projets contribueront à protéger les habitations et les entreprises, à préserver l'alimentation en eau potable et à favoriser la prospérité des familles et enfants pour les générations à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les conditions météorologiques extrêmes causées par les changements climatiques sont de plus en plus intenses et fréquentes, font plus de dommages et sont plus coûteuses. En investissant dans l'infrastructure pour protéger nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous donnons aux collectivités les moyens de résister aux catastrophes naturelles futures et de prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Toronto est confrontée à des tempêtes plus violentes, durant lesquelles il tombe davantage de pluie en un court laps de temps. La pression accrue sur le réseau d'égout et les voies de drainage entraîne l'inondation des sous-sols. Le partenariat en matière de financement avec le gouvernement fédéral est important pour favoriser le projet d'égout pluvial de secours du quartier Midtown de Toronto, qui s'inscrit dans le cadre du programme de protection contre l'inondation des sous-sols. »

Monsieur le Maire de Toronto, John Tory

« À l'instar de nombreuses autres régions du monde, la région de York est confrontée aux répercussions des changements climatiques. La protection de notre environnement est essentielle à la prospérité de notre collectivité. Ces importants investissements dans l'infrastructure réalisés par le gouvernement du Canada et le Conseil régional de York renforcent notre engagement conjoint de gérer les répercussions des changements climatiques tout en bâtissant des collectivités sécuritaires, bienveillantes et résilientes. »

Wayne Emmerson, directeur général de la Municipalité régionale de York

« La capacité de l'infrastructure des plus vieux quartiers de Markham à recevoir des quantités extrêmes de précipitations est limitée. Par l'intermédiaire du projet de protection contre les inondations de Markham, nous continuons de mettre à niveau l'infrastructure existante de manière à accroître la résilience aux inondations et à protéger les quartiers contre les effets des changements climatiques ou des précipitations extrêmes. Les investissements prévus nous permettront de renforcer la capacité et de réduire les dommages potentiels dus aux inondations au sein des collectivités de Don Mills et de West Thornhill, et de protéger ainsi nos foyers et nos entreprises les plus vulnérables, tout en bâtissant des collectivités fortes et résilientes dans lesquelles nos résidents se sentent en sécurité, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Monsieur le Maire de la Ville de Markham, Frank Scarpitti

« Nous savons que les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les familles et les collectivités. La Ville de Vaughan a pour priorité absolue de réaliser des investissements continus dans l'infrastructure essentielle qui contribue à assurer la sécurité des résidents, à protéger le milieu des affaires et à maintenir l'excellente qualité de vie dans nos quartiers. Nous avons à coeur d'améliorer le quotidien de nos citoyens; en fait, 97 % des résidents de Vaughan se disent satisfaits de la qualité de vie dont ils jouissent ici. Ces résultats sont encourageants. En collaborant avec nos partenaires en matière d'urbanisme au sein du gouvernement fédéral, nous continuerons à obtenir des résultats positifs pour les résidents de Vaughan. »

Monsieur le Maire de la Ville de Vaughan, Maurizio Bevilacqua

Quelques faits

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme d'une durée de dix ans dans le cadre duquel des investissements de deux milliards de dollars seront effectués en vue d'aider les collectivités à bâtir l'infrastructure dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les séismes et la sécheresse.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure du gouvernement fédéral Investir dans le Canada , qui permettra des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur douze ans à l'égard de projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de corridors de commerce et de transport, et d'infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques.

, qui permettra des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur douze ans à l'égard de projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de corridors de commerce et de transport, et d'infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques. Investir dans une infrastructure verte afin d'aider les collectivités à s'adapter aux effets des changements climatiques qui s'intensifient fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie faible en carbone et plus résiliente, un des engagements pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le Budget 2019, Investir dans la classe moyenne , représente le plan du gouvernement visant à créer de bons emplois payants, à rendre le logement plus abordable pour les Canadiens, à aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, à appuyer les personnes âgées et à jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments.

Le Budget 2019, , représente le plan du gouvernement visant à créer de bons emplois payants, à rendre le logement plus abordable pour les Canadiens, à aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, à appuyer les personnes âgées et à jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments. Les annonces du Budget 2019 mettent à profit le Plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel ce dernier investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans en vue de renforcer l'infrastructure des collectivités de l'ensemble du pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel ce dernier investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans en vue de renforcer l'infrastructure des collectivités de l'ensemble du pays. Partout au Canada, plusieurs municipalités sont confrontées à d'importantes lacunes en matière d'infrastructure; c'est pourquoi le Budget 2019 propose un transfert unique de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral visant à favoriser les priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières nations.

Document d'information



Le Canada aide à protéger les collectivités de la région du Grand Toronto des inondations et des tempêtes



Quatre nouveaux projets approuvés dans quatre collectivités de la Ville de Toronto et de la Municipalité régionale de York



Les changements climatiques sont une réalité et touchent les collectivités canadiennes d'un bout à l'autre du pays. De plus en plus de Canadiens se rendent compte que les catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes hivernales sont de plus en plus fréquentes et intenses. Pour de nombreuses collectivités, ces catastrophes nuisent considérablement à l'infrastructure essentielle et peuvent poser des risques pour la santé et la sécurité, donner lieu à des interruptions de services essentiels à la collectivité et exiger des effets de récupération et de remplacement qui s'accompagnent de coûts élevés.



Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada est un programme national d'une durée de dix ans dans le cadre duquel des investissements de deux milliards de dollars seront effectués en vue d'aider les collectivités à mieux résister aux risques actuels et futurs que posent les catastrophes naturelles.



Les quatre projets suivants qui seront réalisés dans la région du Grand Toronto ont été approuvés aux fins d'un financement fédéral totalisant 150 388 299 $ et d'un financement municipal de 252 682 449 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement municipal Ville de Toronto Construction de l'égout pluvial de secours du quartier Midtown de Toronto pour la protection des sous-sols contre les inondations 37 160 000 $ 82 840 000 $ Municipalité régionale de York Projet de jumelage des conduites de refoulement du réseau d'égout de York et de Durham 48 000 000 $ 72 000 000 $ Corporation de la Ville de Markham Projet de lutte contre les inondations de la Ville de Markham (chenal Don Mills, West Thornhill, centre communautaire Thornhill) 48 640 000 $ 72 960 000 $ Ville de Vaughan Mise en oeuvre de projets d'atténuation des inondations causées par les eaux pluviales de Vaughan 16 588 299 $ 24 882 449 $

