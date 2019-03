FSS lance Secure3D, une solution d'authentification prenant en compte le risque, pour renforcer la sécurité des transactions numériques





MUMBAI, Inde, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- FSS (Financial Software and Systems), une société mondiale de technologies de paiement, a lancé FSS Secure3D, sa solution d'authentification adaptative de dernière génération reposant sur le protocole EMVCo 3DS 2.0. À l'échelon mondial, dans toutes les régions, les banques seront amenées à mettre en oeuvre 3DS2.0 entre 2019 et 2020. Le produit primé de FSS fait partie des 20 premiers au monde à être certifié EMVCO 3DS 2.0.

Le commerce numérique augmentant, les attaques frauduleuses sans carte sont devenues plus perfectionnées. Selon le rapport Nilson, à l'échelon mondial, les pertes dues à la fraude à distance pourraient s'élever à 44 milliards d'USD d'ici à 2025.

FSS Secure3D étend une approche sans friction pour authentifier les titulaires de cartes et protéger les clients contre la fraude. La solution déploie des algorithmes de pointe d'apprentissage automatique, pour connaître le type de transactions des clients, détecter les transactions anormales et ajuster sans cesse les contrôles du risque en fonction de l'évolution des tendances des fraudes. Les émetteurs peuvent utiliser une combinaison de variables, dont les paramètres relatifs au commerçant, au titulaire de la carte, au dispositif, au lieu et à la transaction, pour évaluer le risque associé à chaque transaction et déterminer si elle a été initiée par le titulaire légitime de la carte. Les émetteurs et les commerçants profitent d'une meilleure expérience client, d'une réduction des faux positifs et de la fréquence des fraudes.

Pour les transactions suspectes, FSS Secure3D procède à une série de mesures de vérification renforcées, notamment l'authentification hors bande, à l'instar des codes d'accès uniques, de la biométrie, dont la reconnaissance faciale et des empreintes digitales. Cela permet aux émetteurs d'étendre le processus d'authentification aux nouveaux points de contact des transactions, y compris les dispositifs portables et les dispositifs de l'IdO.

Suresh Rajagopalan, le président chargé des Paiements de détail chez FSS, a déclaré à l'occasion de ce lancement : « Les processus transactionnels sécurisés et fluides sont un élément stratégique clé permettant de se démarquer dans le commerce d'aujourd'hui. FSS Secure3D améliore les capacités de prise de décision en fonction du risque et permet aux émetteurs de trouver le juste milieu entre le renforcement des mesures anti-fraude et l'usage de transactions sans friction. Le fait que FSS soit l'un des premiers prestataires de services au monde à obtenir la certification EMVCo met en lumière notre position de leader en matière de produits. »

FSS Secure3D examine plus de 150 éléments de données échangés entre le commerçant et l'émetteur pour authentifier le titulaire de la carte en arrière-plan. Cela comprend la valeur des dépenses, leur volume et leur fréquence, les habitudes d'achat, à l'instar des magasins où le titulaire se rend le plus souvent, l'heure et l'emplacement des transactions et l'IP du dispositif, mais aussi les profils comportementaux de base, ce qui permet de détecter les changements suspects susceptibles d'être des indicateurs forts d'activité illicite.

FSS fournit l'authentification en tant que service sur FSSNeT, un nuage privé de FSS, révélant les API aux acquéreurs pour se connecter à la plateforme. Une solution multi-locataires assure une protection supplémentaire, car les clients participants peuvent partager des informations sur les tendances des fraudes. En outre, un modèle de service à l'acte rassemble l'infrastructure, les technologies, les processus commerciaux et réglementaires, pour offrir aux émetteurs des services évolutifs, reposant sur la consommation, réduisant les délais de commercialisation et éliminant les investissements préalables.

FSS prend en charge les protocoles EMVCO 3DS 1.0 et 2.0. Les clients disposant des solutions actuelles peuvent migrer de façon fluide vers 3DS 2.0, avec un minimum de frais de mise en oeuvre. Conçu pour traiter 8 000 transactions par seconde, FSS Secure3D raccourcit les délais de traitement et permet une meilleure conversion des ventes. FSS est membre d'EMVCO et collabore avec Visa, MasterCard, AMEX et les principaux systèmes de cartes pour offrir les services 3DS 2.0.

