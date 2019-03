Déclaration du Comité paralympique canadien au sujet de l'annonce de la ministre Duncan sur l'équité des genres





OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et du Sport, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un financement afin de soutenir la participation accrue des femmes et des filles dans le sport, en tant qu'athlètes et en tant que leaders.

Déclaration de Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien :

« Le Comité paralympique canadien est heureux de constater les efforts continus de la ministre Duncan en faveur de l'équité des genres et pour rendre le sport plus accessible aux filles et aux femmes, à tous les niveaux. Nous croyons fermement au pouvoir du sport d'influer positivement la vie de quelqu'un et que le sport devrait être accessible à toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités, de leur genre et de leurs origines. C'est une étape importante dans notre parcours vers un système sportif beaucoup plus inclusif au Canada, et c'est grâce aux efforts collectifs de la communauté sportive dans son ensemble que l'équité des genres dans le sport deviendra une réalité. »

