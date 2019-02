Alithya déploie sa solution d'apprentissage automatique pour CIBC Marchés des capitaux





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), chef de file d'Amérique du Nord en stratégie et en technologies numériques, est heureuse d'annoncer le lancement de son système avancé de surveillance de transactions boursières pour CIBC Marchés des capitaux, basé sur la solution d'apprentissage automatique d'Alithya en analytique d'affaires pour la conformité réglementaire des opérations de négociation.

Cette solution est conçue pour aider les institutions financières à gérer efficacement les augmentations rapides du volume des opérations sur valeurs, la complexité du marché des valeurs mobilières et les obligations réglementaires croissantes, tout en surveillant les catégories d'actifs additionnelles.

Conçue et testée sous forme de pilote en collaboration avec CIBC, la solution d'Alithya a permis de réduire sensiblement le nombre d'alertes faussement positives dans 9 catégories d'actifs à revenu fixe de même que dans 10 catégories d'opérations de change provenant du Canada, des États-Unis, de l'Asie-Pacifique et du Royaume-Uni.



« La Banque CIBC opère un important volume de transactions chaque année », indique Naresh Tejpal, directeur principal, Conformité des marchés de capitaux à la Banque CIBC. « Nous prenons notre rôle de contrôleur très au sérieux. Grâce à cette solution, nous sommes à même de vérifier en quelques minutes jusqu'à deux millions de transactions, ce qui libère notre équipe, qui peut alors se consacrer à des analyses et à des activités de conformité réglementaire à forte valeur ajoutée. »

Paul Raymond, président et chef de la direction du Groupe Alithya a déclaré : « Nous croyons que cette solution change la donne pour le secteur de la conformité réglementaire puisqu'elle permet de réduire les coûts, de renforcer la gestion de risque et d'obtenir une efficacité optimale. »

Intégrer des technologies d'intelligence artificielle, en particulier celle de l'apprentissage automatique, dans le contrôle de conformité des transactions boursières est l'une des façons, pour Alithya, de tenir sa promesse d'améliorer l'efficacité de ses clients. La rétroaction des responsables de conformité permet aux algorithmes utilisés dans la solution d'apprendre et de s'adapter, ce qui accroît l'efficacité des banques dans la gestion des multiples catégories d'actifs. En général, l'apprentissage automatique améliore de façon importante l'efficacité des entreprises devant analyser de manière subjective et vérifier manuellement un haut volume de transactions. Il peut être utilisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection de fraude de cartes de crédit et la détection de fraude de paiements en temps réel.

Le Groupe Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file nord-américain en stratégie et en technologies numériques. Fondé en 1992, il emploie environ 2 000 spécialistes au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre de services intégrés que propose le Groupe Alithya à ses clients s'appuie sur quatre piliers d'expertise : des services en stratégie, en technologies Microsoft, en technologies Oracle et des solutions personnalisées pour les entreprises. Ses clients opèrent dans le secteur de la finance, de l'investissement et de l'assurance, dans l'industrie manufacturière, dans la distribution et le commerce de détail ainsi que dans le secteur de la santé et le domaine gouvernemental. Le Groupe Alithya est un fervent défenseur de la diversité au travail. À ce titre, il encourage les femmes à occuper des rôles de gestionnaires et met en place des initiatives facilitant le recrutement des nouveaux arrivants. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 07:30 et diffusé par :