/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Hajdu et Morneau visitent l'Université de Ryerson pour lancer et discuter des détails du centre et du conseil Compétences futures/

GATINEAU, QC, le 13 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, annonceront les mesures que prend le gouvernement du Canada pour bâtir une main-d'oeuvre hautement qualifiée et résiliente, maintenant et dans l'avenir.

Un point de presse suivra.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 14 février 2019



HEURE : 10 h 15, annonce et panel (ouvert aux médias) 11 h 05, disponibilité aux médias



E NDROIT : Salle Catalyst 2e étage, Centre de communications Rogers Université Ryerson 80, rue Gould Toronto (Ontario)

