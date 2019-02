Avis de rappel d'aliments (allergène) - Rappel de levure de bière sans amertume de marque Indigo Packaged Goodness en raison de la présence non déclarée d'arachides

Indigo Natural Foods Inc. procède au rappel de levure de bière sans amertume de marque Indigo Packaged Goodness parce que ce produit contient des arachides qui n'ont pas été déclarées sur l'étiquette. Les personnes allergiques aux arachides ne...

Salma Mian, de Guelph, a franchi une étape menant à l'attribution de son lot de 10 000 $ remporté à THE BIGGER SPIN INSTANT (jeu no 2124). Comme Mme Mian est la propriétaire d'un point de vente d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une...