Demande de propositions pour la revalorisation du secteur - La Pointe-du-Moulin et le Silo 5 en voie de devenir un projet emblématique pour Montréal





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, de la part de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et l'Accessibilité, et ministre responsable de la Société immobilière du Canada et la Société du Vieux-Port de Montréal, annonce aujourd'hui le lancement de la demande de propositions afin de revaloriser le secteur de la Pointe-du-Moulin et du Silo 5 et de le transformer en projet emblématique pour la métropole.

Plus de 25 ans après sa fermeture, le Silo 5 sera au coeur d'un nouveau quartier à usage mixte, où pourront, selon les propositions qui seront reçues, se côtoyer résidences, commerces, hôtel et attractions touristiques. La Pointe-du-Moulin est un site appartenant à Société immobilière du Canada.

Cette démarche est le fruit d'une recommandation faite par le comité aviseur du plan directeur, soit d'avancer rapidement un projet porteur pour la Pointe-du-Moulin et le Silo 5. Cette annonce marque le début d'un processus d'évaluation rigoureux d'une durée d'environ 7 mois qui permettra au comité d'évaluation, composé notamment d'experts québécois en urbanisme et en protection du patrimoine, de recommander le projet le plus inspirant pour Montréal.

La demande de propositions en bref

Il s'agit d'un processus public : toutes les propositions seront évaluées

Les paramètres préétablis du projet découlent d'une consultation publique à laquelle des milliers de personnes ont participé : création d'un projet emblématique pour Montréal qui comprendra un quartier mixte et la revalorisation du Silo 5

Les propositions seront évaluées par un comité d'évaluation qui fera une recommandation à la SIC :

Pierre Bellerose , vice-président, relations publiques à Tourisme Montréal

Dinu Bumbaru , directeur des politiques à Héritage Montréal

Marie Lavigne , membre fondatrice du partenariat du Quartier des spectacles

Robert Howald , premier vice-président, Société immobilière du Canada et Vieux-Port de Montréal

Mario Lafrance , directeur général de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal

Marie Lessard , professeure émérite, École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal

Pierre-Marc Mongeau , vice-président, Vieux-Port de Montréal et Société immobilière du Canada (Québec)

Sylvie Vachon , présidente directrice-générale du Port de Montréal

, présidente directrice-générale du Port de Montréal

Le consortium retenu devra inclure une équipe d'architectes membre en règle de l'Ordre des architectes du Québec.

Le projet sélectionné sera par la suite soumis à un processus d'approbation règlementaire de la Ville de Montréal.

Conserver la valeur patrimoniale du Silo 5 : la priorité

La SIC a à coeur la mise en valeur du passé industriel de la Pointe-du-Moulin. Ainsi, les valeurs patrimoniales du Silo 5 devront être conservées. De plus, le projet nécessite un accès public au Silo 5 et à ses convoyeurs pour offrir de nouveaux points de vue spectaculaires sur la ville, le Mont-Royal, le canal de Lachine et la Montérégie.

Citations

-- « L'heure est venue d'insuffler une nouvelle vie au Silo 5 et à la Pointe-du-Moulin. Nous lançons aujourd'hui la recherche d'un projet à l'image de Montréal : ambitieux, créatif et fier de son riche patrimoine. Ce projet aura un impact positif sur le développement de la métropole et bonifiera son offre touristique. »

- Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie



-- « Le gouvernement du Québec salue la mobilisation autour de ce projet qui incarne la volonté largement partagée de donner aux Montréalais et aux touristes des accès privilégiés aux berges du fleuve. La mise en commun de l'expertise de spécialistes et d'organisations dédiées à la sauvegarde du patrimoine est garante du succès de cette importante démarche de revitalisation urbaine. »

- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



-- « C'est le début d'un projet phare pour Montréal et très attendu des Montréalaises et Montréalais. C'est un secteur stratégique de la ville qui est en voie d'être redynamisé afin de répondre aux besoins et aux aspirations de la population montréalaise. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal



-- « Grâce à un processus rigoureux et à la qualité du comité d'évaluation, la SIC pourra identifier le meilleur projet qui transformera le secteur industriel de la Pointe-du-Moulin et le Silo 5 inutilisés depuis 25 ans en un lieu formidable, source de fierté pour les montréalais. »

- Pierre-Marc Mongeau, vice-président, Vieux-Port de Montréal et Société immobilière du Canada (Québec)



À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une Société d'état fédéral autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Sa mission est d'obtenir la meilleure valeur économique et communautaire quant aux anciennes propriétés gouvernementales.



