Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce une peine d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 1,8 million de dollars pour 6 contrevenants

Cette condamnation est le résultat de deux opérations effectuées par la Sûreté du Québec dans le cadre du programme ACCES. Le 18 février 2015, puis le 3 juillet 2017, des policiers ont effectué des perquisitions dans une résidence de Pierreville et y ont saisi un total de 45 947 cigarettes. Un véhicule automobile, une somme de 480 $ CA et une somme de 81 $ US ont aussi été saisis en février 2015, tandis qu'une somme de 4 170 $ a été confisquée en juillet 2017. Par ailleurs, le permis de conduire de Mme Beauchemin sera suspendu pendant 90 jours à compter de la fin de sa période de détention. Mme Beauchemin a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 12 mois, compte tenu de la proximité des infractions et d'autres facteurs aggravants. La cour a également ordonné la destruction du tabac saisi.