/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKenna sera à Montréal pour souligner une mesure de lutte contre les changements climatiques au Québec/

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, sera à Montréal pour faire une annonce relative à l'infrastructure verte au nom du ministre des Ressources naturelles,...

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) est fière d'avoir intégré le « Global 100 », l'indice mondial 2019 des 100 sociétés les plus performantes privilégiant le développement durable. C'est la première fois que Yokogawa...

Réduire les sacs de plastique aux caisses de 50 % supplémentaire d'ici 2025 et ainsi retirer de la circulation environ un milliard de sacs durant cette période. Éliminer les emballages de PVC et de polystyrène expansé « difficiles à recycler » pour...