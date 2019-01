RXBAR rappelle certaines variétés de barres en raison de la présence potentielle de cacahuètes allergènes non déclarées





CHICAGO, le 15 janvier 2019 /CNW/ - RXBAR rappelle volontairementcertaines variétés de barres susceptibles de contenir des cacahuètes non déclarées. Les personnes prédisposées aux allergies aux cacahuètes courent le risque d'avoir une réaction allergique grave ou sont en danger de mort si elles consomment ce produit.



Les produits rappelés sont les suivants :

Bleuets , barre individuelle, CUP 59162 00760, et boîte de 12, CUP 59162 00761

Meilleure si consommée avant le 18 mai 2019;

Chocolat au sel de mer , barre individuelle, CUP 59162 00758, et boîte de 12, CUP 59162 00759

Meilleure si consommée avant le 25 mai 2019;

Chocolat et noix de coco , barre individuelle, CUP 59162 00764, et boîte de 12, CUP 59162 00765

Meilleure si consommée avant le 30 mai 2019 et le 13 octobre 2019.

Au Canada, aucune autre saveur de barre RXBAR n'est touchée par le rappel.

RXBAR a décelé la présence potentielle de cacahuètes dans deux variétés - chocolat au sel de mer et chocolat et noix de coco - en décembre et a entrepris de procéder au rappel de ces variétés aux États-Unis uniquement étant donné que le produit alimentaire concerné n'était pas vendu au Canada. Nous étendons le rappel par mesure de grande prudence après avoir récemment été avisés par certains consommateurs que d'autres variétés avaient déclenché des réactions allergiques.

RXBAR a pour priorité absolue la sécurité et la qualité des produits alimentaires. Notre enquête nous a permis de conclure que le problème est attribuable à un ingrédient précis fourni par un tiers. Nous avons immédiatement changé de fournisseur de cet ingrédient dès que le problème a été soulevé.

Les personnes ayant acheté le produit concerné et souffrant d'allergies aux cacahuètes doivent le jeter et communiquer avec leur détaillant local ou RXBAR pour en obtenir le remplacement ou un remboursement intégral. Les clients peuvent communiquer avec l'équipe du service à la clientèle de RXBAR à info@rxbrands.ca ou en composant le 1 647 503-4833 du lundi au vendredi, de 8 h 30 (HNC) à 18 h (HNC) et les samedis et dimanches de 10 h (HNC) à 13 h (HNC).

