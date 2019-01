Le gouvernement du Canada investit dans la reconstruction du célèbre théâtre Roxy d'Edmonton





Un investissement de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels aidera à reconstruire le théâtre Roxy

EDMONTON, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le spectacle doit continuer : après avoir été ravagé par les flammes, le théâtre Roxy d'Edmonton renaîtra de ses cendres, en version améliorée.

M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton?Centre, a annoncé aujourd'hui le versement de 2,5 millions de dollars à la Theatre Network Society, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Cette somme servira à reconstruire le théâtre Roxy à son emplacement d'origine, situé sur la 124e Rue. D'une superficie de 14 639 pieds carrés, les nouvelles installations comprendront une salle de théâtre de style « boîte noire » de 200 places, un studio de 80 places, une salle de répétition et une galerie dans le hall. Il sera aussi entièrement accessible aux spectateurs et aux artistes à mobilité réduite.

La Theatre Network Society possède et exploite le théâtre Roxy. Le théâtre original a été détruit par les flammes en janvier 2015. La société a depuis déménagé ses productions et programmes des arts de la scène dans des locaux temporaires à Old Strathcona. Les travaux de construction du nouveau théâtre Roxy devraient être terminés d'ici les 18 prochains mois.

Citations

« Il est crucial d'investir dans nos artistes, nos interprètes et nos créateurs pour faire croître l'économie créative du Canada et assurer sa pérennité. En appuyant d'importants établissements comme le théâtre Roxy, nous contribuons à faire renaître un lieu emblématique propice au développement et à l'épanouissement de la communauté culturelle d'Edmonton. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Il y a exactement quatre ans ce mois-ci, Edmonton perdait dans un incendie le théâtre Roxy, l'un de ses lieux artistiques les plus appréciés. Depuis, le travail acharné et la détermination de la Theatre Network Society ainsi que la bonne volonté et la ténacité de la communauté ont permis d'entreprendre la reconstruction de ce lieu emblématique, et notre gouvernement est ravi de participer à ce projet. »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton?Centre

« Les arts sont un élément essentiel de notre identité nationale. Ils enrichissent nos vies et nous mobilisent, aussi bien sur le plan de l'esprit que du coeur. Le gouvernement du Canada en est non seulement conscient, mais il s'assure aussi que des communautés comme la nôtre réalisent leurs rêves, par exemple en faisant en sorte que le nouveau théâtre Roxy devienne une réalité. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui reconnaît le rôle important que les institutions artistiques et culturelles jouent dans les communautés. Je suis fier de présider le conseil d'administration, car celui?ci veille à ce que le théâtre Roxy continue d'offrir un toit à la prochaine génération d'artistes de la scène. »

- M. Jared Tabler, président du conseil d'administration, Theatre Network Society

« Avec l'appui de Patrimoine canadien et du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet investissement nous aidera à prendre des mesures concrètes pour faire renaître le théâtre Roxy. Nous allons maintenant retrousser nos manches avec confiance et travailler avec Group2 Architecture and Interior Design en vue de lancer un appel d'offres et de commencer la construction au printemps prochain. La Theatre Network Society est heureuse de retourner chez elle, sur la 124e Rue à Edmonton, et de construire un nouveau centre des arts qui servira avec fierté Edmonton et le Canada au cours des années à venir. »

- M. Bradley Moss, directeur général et artistique, Theatre Network Society

Les faits en bref

Fondée en 1975, la Theatre Network Society est une compagnie de théâtre professionnelle primée. Elle favorise la création de nouvelles oeuvres théâtrales canadiennes mettant l'accent sur l'Ouest canadien et vise à offrir au public les meilleures productions contemporaines et internationales.

Construit en 1938, le théâtre Roxy était au départ une salle de cinéma. Il a été transformé en salle de théâtre en 1990 et a été utilisé à cette fin jusqu'en 2015, année où il a été détruit dans un incendie. Depuis, la Theatre Network Society a déménagé temporairement dans un petit théâtre de 140 places situé sur le boulevard Gateway. Le nouveau théâtre Roxy sera reconstruit à son ancien emplacement, dans le quartier Westmount, à Edmonton.

La Theatre Network Society organise aussi Nextfest, un festival artistique multidisciplinaire qui a pour vocation de mettre des espaces à la disposition de plus de 500 artistes émergents en Alberta. Une fois reconstruit, le théâtre abritera également la Nextfest Arts Company.

En 2018, la Theatre Network Society a reçu 330 270 dollars au titre du Fonds du Canada pour les espaces culturels pour la phase de conception préalable à la construction.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Un pas de plus vers le lever du rideau : le gouvernement du Canada appuie la phase de conception du projet de construction du nouveau théâtre Roxy à Edmonton

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels

Theatre Network Society (en anglais seulement)

