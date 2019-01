Le Canada et le Québec investissent pour un meilleur traitement des eaux usées à Sainte-Eulalie





SAINTE-EULALIE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ces investissements aident les collectivités à combler leurs besoins croissants, tout en permettant de créer des emplois et de faire croître l'économie régionale.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. André Lamontagne, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de près de 4,6 millions de dollars pour remplacer le système de traitement des eaux usées actuel et bâtir un nouveau poste de pompage à Sainte-Eulalie. L'annonce s'est tenue en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, et du maire de Sainte-Eulalie, M. Gilles Bédard.

Le gouvernement du Canada consacrera près de 2,8 millions de dollars à la réalisation de ce projet alors que le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 1,8 million de dollars. La Municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 5,5 millions de dollars.

« Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont essentielles afin de préserver le bien-être de nos familles et de bâtir le Québec et le Canada de demain. Ces travaux à Sainte-Eulalie aideront à protéger les écosystèmes locaux, tout en augmentant la capacité de traitement des eaux usées de la Municipalité. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous nous assurons que nos collectivités disposent d'infrastructures durables qui améliorent leur qualité de vie pour les années à venir. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'annonce de cet investissement est une très bonne nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Sainte-Eulalie. Notre gouvernement est engagé à offrir des services publics de qualité dans toutes les régions du Québec. C'est en travaillant de concert avec nos partenaires municipaux que nous créerons des milieux de vie agréables et prospères, au grand bénéfice de la population. »

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. André Lamontagne

« C'est un jour important pour Sainte-Eulalie, tant pour l'ensemble des citoyens que pour le milieu des affaires, puisque cette annonce était attendue depuis longtemps et nous en sommes très heureux. L'aide accordée permettra de réaliser divers travaux qui répondront aux besoins actuels et futurs des entreprises, des promoteurs immobiliers et surtout des citoyens qui méritent des services essentiels de qualité. »

Le maire de Sainte-Eulalie, M. Gilles Jr Bédard

Ce projet est financé dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). Rappelons que grâce à son taux d'aide de base de 83 %, le FEPTEU permet aux municipalités de réaliser des investissements de près de 800 millions de dollars. Le fonds comporte une enveloppe d'aide financière de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars.

à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars. Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par le biais de la Banque de l'infrastructure du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par le biais de la Banque de l'infrastructure du . Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

