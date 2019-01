VIA Rail connait une croissance des revenus pendant les Fêtes





FAITS SAILLANTS

Du 18 décembre 2018 au 7 janvier 2019 :

Revenus

21,1 millions de dollars

Réseau pancanadien de VIA Rail

299 000 passagers

Corridor Québec - Windsor

283 000 passagers

Longs parcours Est (L'Océan)

7 100 passagers

Longs parcours Ouest (Le Canadien)

5 100 passagers

Services régionaux

4 400 passagers

MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Du 18 décembre au 7 janvier derniers, VIA Rail Canada (VIA Rail) a connu une période des Fêtes achalandée, alors que plusieurs milliers de Canadiens ont choisi une expérience de voyage facile, sécuritaire, responsable et agréable pour se déplacer en famille et entre amis pendant la période des Fêtes. Au cours de cette période, les trains d'un océan à l'autre ont accueilli 299 000 passagers, générant ainsi une augmentation des revenus de 1,8 % par rapport à 2017-2018. Le vendredi 21 décembre a été la journée la plus achalandée, alors que les trains de VIA Rail ont transporté 19 000 personnes à destination.

« Il s'agit de nos meilleurs résultats financiers des dix dernières années. C'est une excellente façon de clore le 40e anniversaire de VIA Rail et de débuter 2019, alors que les Canadiens sont de plus en plus nombreux à choisir de laisser derrière la congestion et profiter du confort du train. Je remercie tous nos clients pour leur confiance et leur fidélité, a déclaré le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano. Nos employés partout sur le réseau, que ce soit en gare, à bord des trains, dans nos centres de maintenance ou nos centres clients, ont une fois de plus répondu à l'appel et offert un service attentionné et dédié à nos clients. Aussi, pour favoriser des départs à l'heure et un parcours sans tracas lors de conditions météorologiques hivernales difficiles, toutes les embûches ont été identifiées par une équipe multidisciplinaire et celle-ci s'affaire maintenant à mettre en place des solutions pour chacune de ces embûches. Je salue tous nos employés et les félicite pour nos excellents résultats. »

Dans le corridor Québec-Windsor, plus de 283 000 passagers ont pris place à bord des trains desservant les communautés de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Windsor, London, Sarnia et Niagara Falls, ainsi que les villes situées entre celles-ci. Le tronçon Toronto-Ottawa s'est avéré le plus populaire du réseau : 37 400 passagers y ont voyagé pendant la période. Les dernières semaines ont particulièrement été occupées à la gare Union de Toronto où la majorité des voyageurs ont transité, soit 180 000 voyageurs. Les gares de Montréal et d'Ottawa ont accueilli respectivement 88 800 et 78 000 passagers affairés à se déplacer pour aller retrouver familles et amis.

À bord des trains longs parcours, la majorité des destinations finales étaient Halifax, Moncton et Vancouver. Le service l'Océan, effectuant la liaison Montréal - Halifax, a accueilli près de 7 000 passagers. De plus, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) offrait un service de navettes faisant la liaison entre Gaspé et la gare VIA Rail de Campbellton, permettant à quelque 200 passagers du train l'Océan de se déplacer sur le côté sud de la péninsule, entre Nouvelle (Québec) et Gaspé. Le Canadien, qui relie Toronto et Vancouver a, quant à lui, accueilli plus de 5 100 passagers à bord.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port environ 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

