Jabra lance le micro-casque Elite 85h intégrant SmartSound, une technologie d'IA exclusive pour une audio intelligente adaptative





- Micro-casque, le meilleur de sa catégorie, établissant de nouvelles normes avec une autonomie batterie maximale, des enceintes de 40 mm conçues sur mesure et une technologie d'appel à six microphones avancée pour un son cristallin

- Technologie SmartSound, mue par l'IA pour environnements sonores adaptatifs

- Réduction de bruit active en mode hybride numérique pour une immersion totale dans les appels et la musique

- Accès à l'assistant vocal 100% mains libres

- Durabilité certifiée résistante à la pluie avec une garantie de deux ans contre l'eau et la poussière1

LAS VEGAS, 7 janvier 2019 /CNW/ - CES -- Au salon CES 2019 (salon d'électronique grand public), Jabra a lancé un défi aux concurrents en annonçant le micro-casque Elite 85h, le dernier-né de sa gamme Elite. Ce nouveau micro-casque, un joyau d'ingénierie, intègre Jabra SmartSound, une panoplie de technologie d'intelligence contextuelle d'audEERING, la technologie HearThrough de Jabra et la réduction de bruit active (ANC), afin de permettre aux utilisateurs de décider de la part du monde extérieur qui s'infiltre jusqu'à l'auditeur. Que vous soyez alors en navette, au travail en pleine concentration ou dans un endroit où il y a foule, la fonction SmartSound que vante l'Elite 85h s'assure que l'audio, en s'adaptant automatiquement à votre milieu, vous procure la meilleure expérience d'écoute tant pour les appels que pour la musique.

Plus largement, le micro-casque Elite 85h établit de nouveaux standards dans tous les domaines : autonomie batterie de 32 heures (avec activation ANC); son cristallin grâce à une technologie d'appel à six microphones avancée; enceintes de 40 mm conçues sur mesure pour une expérience acoustique de qualité supérieure et une durabilité hors pair. Équipé de SmartSound et d'une commande d'assistant vocal mains libres, ce qui rend l'accès à l'assistant vocal plus rapide et plus facile en mobilité, le micro-casque Elite 85h est le micro-casque ANC le plus intelligent sur le marché.

Comme tous les appareils Jabra, l'Elite 85h a été conçu et mis au point pour répondre aux défis auxquels les utilisateurs sont confrontés dans le monde réel. Dans la société numérique d'aujourd'hui, où la surcharge sonore est considérée comme un facteur déterminant pour le bien-être personnel2, la technologie SmartSound de Jabra s'attaque à la pollution sonore d'une manière jamais vue auparavant. De surcroît, grâce à un partenariat exclusif avec audEERING, la société d'analyse audio intelligente, le leader mondial de la technologie audio activée par l'IA, le nouveau micro-casque Elite 85h affiche des capacités d'adaptation environnementale, une première chez Jabra, de quoi assurer une expérience audio personnalisée qui dépasse celle de toutes les solutions de réduction de bruit active (ANC) actuellement disponibles sur le marché.

SmartSound, mue par la technologie d'IA

Jabra SmartSound est basé sur la technologie d'intelligence contextuelle d'audEERING, qui utilise l'analyse de la scène acoustique en temps réel des sons environnementaux. Concrètement, cette technologie peut détecter plus de 6 000 caractéristiques sonores uniques et se fonde sur cette analyse pour adapter la sortie audio à chaque contexte particulier. Cela signifie que lorsque vous passez d'une gare bruyante à un wagon tranquille, la technologie d'intelligence contextuelle en tient compte et adapte automatiquement l'audio au nouvel environnement. Elle sélectionnera l'un des trois moments-ci : « Commute » (en navette), « In Public » (en public) ou « In Private » (en privé) pour assurer une qualité constante à votre expérience audio. Bien entendu, les utilisateurs peuvent personnaliser encore plus les paramètres d'appels et de musique avec l'appli Sound+ de Jabra, qui gardera en mémoire vos paramètres préférés en prévision de situations similaires.

Dagmar Schuller, chef de la direction d'audEERING, a déclaré : « La technologie d'intelligence contextuelle d'audEERING, une technologie audio à base d'IA, permet à l'Elite 85H, le nouveau micro-casque de Jabra, d'offrir la meilleure expérience audio sur le marché tant pour les appels que pour la musique. C'est dire que, avec une technologie d'IA fiable et innovante, fabriquée en Allemagne, les utilisateurs disposent certainement du produit le plus perfectionné qui soit. »

Mains libres à 100% avec Alexa

La solution micro associée à l'appli Jabra Sound+ se traduit par l'accès à l'assistant vocal totalement mains libres, ce qui veut dire que les utilisateurs n'ont plus besoin d'appuyer sur un bouton du micro-casque pour interagir avec Alexa, Siri® ou Google Assistanttm. Il leur suffit de parler pour être connectés immédiatement. Jabra est l'un des premiers à offrir cette fonctionnalité grâce à laquelle on accède à Alexa en invoquant le mot de réveil.

« Pour les personnes en mobilité, affirme René Svendsen-Tune, chef de la direction de Jabra, l'un des plus grands défis est la constance, celle de la voix, des appels et de la qualité audio, dans tous les environnements, tout en assurant la meilleure interaction et connectivité vocale qui permet une concentration ou une détente totale. Notre gamme Elite représente les meilleurs produits de la catégorie pour les appels et la musique. Nous avons développé SmartSound pour continuer à faire bénéficier à nos clients, où qu'ils soient, d'une expérience audio de qualité tant pour les appels que pour la musique. Le micro-casque Elite 85h est un produit révolutionnaire et changera donc la façon dont nous vivons le son et gérons le bruit à l'avenir. »

Voici les caractéristiques clés du Jabra Elite 85h :

SmartSound : l'audio s'adapte automatiquement à votre environnement

Mains libre 100% : accès à l'assistant vocal sans appuyer sur un bouton

Quatre coloris au choix : noir, noir de titane, beige doré et bleu marine

Batterie : autonomie batterie à hauteur de 32 heures avec ANC activée ou 35 heures sans activation ANC

Microphones: huit microphones au total : six dédiés aux appels, quatre à l'ANC et deux micros hybrides à vocation mixte, appels et ANC

Haut-parleurs : enceintes de 40 mm conçues sur mesure

Durabilité : résistance unique IP52 à la poussière et à la pluie, garantie deux ans contre l'eau et la poussière

Personnalisations : appli Jabra Sound+ pour les fonctions SmartSound, y compris les paramètres personnalisés

Disponibilité et prix

Le micro-casque Elite 85h sera disponible en quatre coloris (noir, noir de titane, beige doré et bleu marine), dont un en exclusivité chez Best Buy aux États-Unis et au Canada (noir). Tous les coloris seront disponibles en ligne, en précommande, chez Best Buy, en mars 2019, et le noir dans les magasins Best Buy le sera à partir du mois d'avril 2019 au prix (PDVC) de 299 $ US / 399 $ CAD. Pour en savoir plus sur le micro-casque Jabra Elite 85h et la technologie SmartSound, consultez le site à l'adresse www.jabra.com/elite85h

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file dans le génie de solutions communication et audio de pointe grâce à ses innovations qui donnent aux consommateurs et aux entreprises des moyens d'agir. Nous sommes fiers de faire partie du groupe GN et cette appartenance nous engage à proposer un choix de produits qui vous permettra d'être plus à l'écoute, plus efficace et plus performant que vous ne l'auriez jamais cru possible. Par le son, nous aidons à transformer des vies. D'autre part, Jabra, par son excellence technique, fruit des travaux pionniers menés depuis sa fondation il y a 150 ans, montre la voie à suivre. Cette excellence technique nous permet de créer des micro-casques et des outils de communication intégrés qui aident les professionnels à travailler de manière plus productive, ainsi que des écouteurs et des oreillettes sans fil qui procurent aux consommateurs une expérience d'écoute de meilleure qualité, tant pour les appels et la musique que pour les médias. Jabra compte près de 1 100 employés dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de DKK en 2017. Le groupe GN, fondé en 1869, exerce ses activités dans 100 pays et offre innovation, fiabilité et facilité d'utilisation. Aujourd'hui, GN est cotée au Nasdaq Copenhague et dispose d'un effectif chiffré à plus de 5 500 personnes. GN, par le son, rend la vie plus agréable. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.jabra.com

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document demeurent la propriété de leur détenteur respectif (la conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis).

À propos d'audEERING GmbH

audEERING est fondée en 2012 en tant que société dérivée de l'Université Technique de Munich. Aujourd'hui, audEERING est la seule société européenne à innover dans le domaine de l'intelligence émotionnelle artificielle axée sur l'analyse intelligente du son. Mettant à profit une intelligence machine novatrice et des techniques d'apprentissage approfondi, audEERING conçoit des produits capables d'analyser automatiquement, par exemple, des scènes acoustiques, des états du locuteur ainsi que plus de 50 états émotionnels. audEERING compte parmi ses clients des sociétés multinationales comme BMW, GfK, Red Bull Media House et Ipsos. Pour en savoir davantage, consultez notre site à l'adresse www.audeering.com

