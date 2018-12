Des sentiers de meilleure qualité pour une expérience motoneige et de ski de fond rehaussée dans les Laurentides





Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant près de 1,2 million de dollars à six clubs de motoneigistes et trois organisations responsables de pistes de ski de fond

VAL-MORIN, QC, le 19 déc. 2018

Six clubs de motoneige et trois organisations responsables de pistes de ski de fond se partagent respectivement l'entretien de plus de 1 100 kilomètres de sentiers de motoneige et de près de 100 kilomètres de pistes de ski de fond dans la région des Laurentides. Pour rehausser la qualité des sentiers et des pistes et continuer à assurer la sécurité des amateurs d'activités hivernales qui les fréquentent, ces organisations bénéficieront de contributions non remboursables totalisant 1 161 077 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Grâce à ces aides financières, les clubs de motoneige et les organismes de ski de fond pourront faire l'acquisition d'équipements performants qui permettront d'effectuer un entretien adéquat des sentiers et des pistes, tout en générant une économie sur les frais d'exploitation. Enfin, la réalisation des différents projets produira des retombées économiques et contribuera à la vitalité des communautés en période hivernale.

Les contributions accordées aux différents organismes ont été annoncées par le député de Laurentides-Labelle, David Graham, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, dans le cadre d'une tournée qui s'est terminée aujourd'hui, à Val-David.

Les organismes bénéficiaires sont :

Club de moto-neige Piteman;

Club de motoneige l'Aiglon de Chute St-Philippe ;

; Club Auto-neige Blizard;

Club de moto-neige Sultans Mont-Laurier, St-Jean, Val-Limoges inc.;

Club de motoneige Diable et Rouge;

Club Sportif Les Franc-Nord Macaziens inc.;

Parc régional Montagne du Diable;

Société du parc régional Val-David - Val-Morin (secteur Far Hills); et

- (secteur Far Hills); et Municipalité du village de Val-David .

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal du Programme de développement économique du Québec de DEC. Cette initiative soutient l'acquisition d'équipements pour l'entretien des sentiers de motoneige ou de ski de fond. Dotée d'une enveloppe de 10 M$ et en vigueur jusqu'au 31 mars 2020, elle vise à accroître les retombées issues du tourisme hors Québec dans les régions.

Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà des Laurentides.

Citations

« Je me réjouis du soutien de DEC dans le cadre de cette initiative qui fera certainement le bonheur des motoneigistes, des skieurs et de nos entreprises touristiques locales. Les infrastructures touristiques, comme les sentiers de motoneige et de ski de fond, contribuent à augmenter l'attractivité et à stimuler l'activité économique de notre région. »

David Graham, député de Laurentides-Labelle

« Le tourisme est un moteur économique dans toutes nos communautés. Le tourisme hivernal dynamise la région pendant nos mois les plus froids, et assure un afflux de visiteurs tout au long de l'année, ce qui contribue à la vitalité de l'économie locale. Notre gouvernement est fier de promouvoir des initiatives qui ont un effet sur le développement économique des communautés et soutiennent de bons emplois de la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que l'Initiative de tourisme hivernal permettra de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La motoneige génère des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année au Québec. Cette importante industrie, menée à bout de bras par des milliers de bénévoles, est reconnaissante de l'appui financier de DEC qui, grâce à l'Initiative de tourisme hivernal, permettra d'aider à rajeunir la flotte d'équipements d'entretien du plus important réseau de sentiers de motoneiges au monde. »

Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Le 19 décembre 2018 - Val-Morin (Québec) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les fonds sont consentis en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal du Programme de développement économique du Québec.

Promoteur Contribution -- Investissements - Description du projet Club de motoneiges Diable et Rouge inc. Contribution non remboursable de 210 945 $ sur un investissement total de 351 575 $ Le projet vise l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse pour remplacer l'une des trois unités devenue désuète. Le Club de motoneiges Diable et Rouge est un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué en 1969, membre de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). Il est propriétaire de trois surfaceuses et s'occupe de l'entretien de 158 km de sentiers, dont 68 km sont des sentiers Trans-Québec et 22,7 km sont des sentiers transrégionaux. Le Club compte 375 membres provenant du Québec, de l'Ontario et des États-Unis et s'appuie sur l'engagement de ses membres, de ses treize bénévoles ainsi que de ses trois employés qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers sous sa responsabilité. Club Sportif Les Franc-Nord Macaziens inc. Contribution non remboursable de 175 755 $ sur un investissement total de 292 925 $ Le projet porte sur l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse en remplacement de deux unités devenues désuètes. Le Club Sportif Les Franc-Nord Macaziens est un OBNL constitué en 1972, membre de la FCMQ. Il est propriétaire de trois surfaceuses et s'occupe de l'entretien de 158 km de sentiers, dont 85 km sont des sentiers Trans-Québec et 72 km sont des sentiers transrégionaux. Le Club compte 252 membres, dont plus de 11 % proviennent de l'extérieur du Québec, et s'appuie sur l'engagement de ses membres, de ses douze bénévoles et de ses deux employés qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers dont il a la charge. Club de motoneige l'Aiglon de Chute St-Philippe (2004) inc. Contribution non remboursable de 174 261 $ sur un investissement total de 290 435 $ Le projet consiste en l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse pour remplacer une unité devenue désuète. Le Club de motoneige l'Aiglon de Chute St-Philippe (2004) est un OBNL constitué en 1971 et membre de la FCMQ. Le Club est propriétaire de quatre surfaceuses et s'occupe de l'entretien de 341 km de sentiers répartis sur une superficie territoriale de plus de 5 500 km carrés. De ce nombre, 227,4 km sont composés de sentiers Trans-Québec et 49,4 km de sentiers transrégionaux. Ces sentiers permettent une connexion entre les régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. Le Club l'Aiglon compte 408 membres provenant du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Il s'appuie sur l'engagement de ses membres, de ses douze bénévoles ainsi que de ses quatre employés qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des 341 km de sentiers sous sa responsabilité. Club de moto-neige Sultans Mont-Laurier, St-Jean, Val-Limoges inc. Contribution non remboursable de 171 566 $ sur un investissement total de 285 943 $ Le projet vise à acquérir une nouvelle surfaceuse pour remplacer l'une des deux unités devenue désuète. Le Club de moto-neige Sultans Mont-Laurier, St-Jean, Val-Limoges est un OBNL constitué en 1976, membre de la FCMQ. Le Club s'occupe de l'entretien de 122 km de sentiers, dont 31 km sont des sentiers Trans-Québec et 21 km sont des sentiers transrégionaux. Le Club compte 306 membres, dont plus de 7 % proviennent de l'extérieur du Québec, et s'appuie sur l'engagement de ses membres, de ses huit bénévoles et de ses trois employés qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers. Club moto-neige Piteman Contribution non remboursable de 156 103 $ sur un investissement total de 260 172 $ Le projet porte sur l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse pour remplacer l'une des deux unités devenue désuète. Le Club moto-neige Piteman est un OBNL constitué en 1971, membre de la FCMQ. Le Club s'occupe de l'entretien de 250 km de sentiers, dont 113 sont des sentiers Trans-Québec et transrégionaux. Il compte 156 membres et s'appuie sur l'engagement de ses dix bénévoles et de ses trois employés qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers. Club Auto-neige Blizard inc. Contribution non remboursable de 150?975 $ sur un investissement total de 251?625 $ Le projet vise en l'acquisition d'un nouvel équipement de surfaçage destiné à l'entretien mécanique des sentiers. Le Club Auto-neige Blizard est un OBNL constitué en 1968, membre de la FCMQ. Le Club s'occupe de l'entretien de 85 km de sentiers, tous des sentiers Trans-Québec. Le Club compte 511 membres et s'appuie sur l'engagement de dix bénévoles qualifiés pour assurer l'entretien et la sécurité des sentiers. Parc régional Montagne du Diable Contribution non remboursable de 94 454 $ sur un investissement total de 157 423 $ Le projet vise la bonification de l'offre touristique hivernale des Hautes-Laurentides par l'amélioration des pistes de ski de fond du Parc régional Montagne du Diable, notamment par l'acquisition d'un tracteur, de chenilles, d'une débroussailleuse et d'un équipement de nivelage. En permettant un entretien optimal des sentiers, ces équipements contribuent à l'accroissement de la clientèle, permettent le maintien d'une offre touristique de qualité susceptible d'attirer davantage de touristes hors Québec et stimulent les retombées économiques. Fondé en 2009, le Parc régional Montagne du Diable (PRMD) est l'OBNL responsable du développement et de la gestion du parc régional de la montagne du Diable situé dans les Hautes-Laurentides. Ouvert à l'année, ce parc naturel est reconnu pour son offre de tourisme hivernal, avec plus de 180 km de sentiers intégrés - dont 40 km dédiés au ski de fond. En 2016, le parc a attiré près de 36 000 visiteurs, dont 21 % sont de l'extérieur de la MRC Antoine-Labelle. En 2017, 11 personnes y travaillaient et les activités du parc généraient des revenus de plus de 600 000 $. Municipalité du village de Val-David Contribution non remboursable de 14 220 $ sur un investissement total de 23 700 $ Le projet vise à assurer la qualité et la pérennité des sentiers de ski de fond du parc régional de Val-David-Val-Morin (secteur Dufresne) entretenus par la Municipalité du village de Val-David avec l'acquisition d'équipements de surfaçage destinés à l'entretien mécanique des sentiers (motoneige et rouleau compacteur). Depuis 2003, la Municipalité du village de Val-David a sous sa responsabilité le développement et la gestion du secteur Dufresne, soit l'un des deux secteurs contigus du parc régional de Val-David-Val-Morin, situé dans les Laurentides. Ouvert à l'année, ce parc d'une superficie totale de 600 hectares est reconnu entre autres pour son offre d'activités hivernales, avec ses 53 km de sentiers de ski de fond, dont plus de la moitié sont entretenus par la municipalité. La poursuite des activités du parc régional de Val-David-Val-Morin (secteur Dufresne) repose sur l'engagement de ses membres et de ses 8 employés qualifiés qui assurent l'entretien, le service à la clientèle et la sécurité des sentiers. Société du parc régional Val-David-Val-Morin (secteur Far Hills) Contribution non remboursable de 12 798 $ sur un investissement total de 21 330 $ Le projet vise à assurer la qualité et la pérennité des sentiers de ski de fond entretenus par la Société du parc régional de Val-David-Val-Morin (secteur Far Hills) par l'acquisition d'équipements de surfaçage destinés à l'entretien mécanique des sentiers (motoneige et rouleau compacteur). Fondée en 2014, la Société du parc régional Val-David-Val-Morin (secteur Far Hills) (SPRVDVM), est l'organisme à but non lucratif responsable du développement et de la gestion du secteur Far Hills, soit l'un des deux secteurs contigus du parc régional de Val-David-Val-Morin, situé dans les Laurentides. Ouvert à l'année, ce parc d'une superficie totale de 600 hectares est reconnu entre autres pour son offre d'activités hivernales avec ses 53 km de sentiers de ski de fond, dont 20 km sont entretenus par la SPRVDVM. La poursuite des activités du parc régional de Val-David-Val-Morin (secteur Far Hills) repose sur l'engagement de ses membres et de sept employés qualifiés qui assurent l'entretien et la sécurité des sentiers.

En résumé



Nombre de projets: 9 Nombre d'emplois créés: 20 Contributions de DEC: 1 161 077 $ Investissements totaux générés par ces projets: 1 935 128 $

Restez branchés

