/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique participera au Dialogue des leaders sur la tarification du carbone à la COP24/







KATOWICE, Pologne, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participera au Dialogue des leaders sur la tarification du carbone, organisé par la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone lors de la 24e Conférence des Parties (COP24). La ministre et d'autres intervenants parleront des expériences et des leçons retenues dans le cadre de la mise en oeuvre d'initiatives de tarification de la pollution et discuteront de ce qu'il faut faire pour que ces initiatives puissent mieux contribuer à accélérer la transition vers une croissance économique propre.

L'activité sera également diffusée en direct sur Facebook.

Activité : Dialogue des leaders sur la tarification du carbone Date : Le mardi 11 décembre 2018 Heure : 9 h 30 (HNE)/15 h 30 (HEC) Lieu : Salle 35, zone E, MDB Joint Pavilion, COP24

Les représentants des médias sont invités à participer à l'activité. Aucune inscription préalable n'est requise.

