Fidelity Investments Canada annonce la retraite du gestionnaire de portefeuille Jeff Moore





TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui que le gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe Jeff Moore a décidé de prendre sa retraite à la fin de 2024. M. Moore continuera de cogérer les Fonds Fidelity dont il est actuellement responsable (voir la liste ci-dessous) jusqu'à sa retraite et jouera un rôle déterminant dans le processus de transition pour s'assurer que nos clients seront entre bonnes mains après son départ. Un plan de transition sera annoncé prochainement lorsque nous aurons obtenu les approbations nécessaires.

Le gestionnaire de portefeuille Michael Plage, qui cogère une partie importante des Fonds Fidelity concernés avec M. Moore, continuera d'assumer son rôle. Des ressources supplémentaires seront également mises à la disposition de l'équipe de placement responsable de ces stratégies. Les objectifs et les stratégies de placement des fonds demeureront identiques après la retraite de M. Moore.

La division des titres à revenu fixe de Fidelity s'appuie sur les analyses de plus de 350 professionnels en recherche répartis à l'échelle de l'organisation et peut compter sur une structure d'équipe efficace. Chacun des mandats de titres à revenu fixe de Fidelity est géré par une équipe de gestionnaires de portefeuille, d'analystes en crédit, d'analystes quantitatifs et de professionnels de la négociation.

« Au nom de Fidelity Investments Canada, je tiens à remercier sincèrement M. Moore pour son dévouement et sa contribution au succès financier de notre clientèle canadienne », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing. « L'apport bénéfique de M. Moore s'est fait sentir à de nombreux égards, notamment par sa saine gestion à titre de cogestionnaire de fonds, par le soutien qu'il apporte à nos clients pour les accompagner dans leurs démarches de placement et par le mentorat qu'il prodigue à la prochaine génération de gestionnaires de portefeuille. Cette influence positive se poursuivra jusqu'à sa retraite. Nous tenons à féliciter M. Moore et lui souhaitons le meilleur pour ce prochain chapitre de sa vie. »

Comme toujours, nous nous engageons à fournir toute information pertinente à nos clients et à leur offrir une expérience exceptionnelle. Lorsque les approbations nécessaires auront été obtenues, nous annoncerons les détails de notre plan de transition relativement à la gestion des portefeuilles concernés.

Les Fonds Fidelity actuellement cogérés par Jeff Moore sont les suivants :

Fonds Fidelity cogérés par Jeff Moore Autres cogestionnaires de portefeuille désignés Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Michael Plage Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres Michael Plage Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs -

Couvert Michael Plage FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus Michael Plage Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus Michael Plage FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité Michael Plage Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité Michael Plage Fonds Fidelity Obligations mondiales Andrew Lewis, Michael Foggin et Lisa Easterbrook Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs Andrew Lewis, Michael Foggin et Lisa Easterbrook Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres Andrew Lewis, Michael Foggin et Lisa Easterbrook Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs -

Devises neutres Andrew Lewis, Michael Foggin et Lisa Easterbrook Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles Michael Plage Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - Devises

neutres Michael Plage Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique Michael Plage Fonds Fidelity Revenu fixe tactique Sri Tella et Lee Ormiston Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus Sri Tella et Lee Ormiston Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs Michael Plage Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs -

Devises neutres Michael Plage

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que société privée, Fidelity déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 237 milliards de dollars pour nos clients (au 24 avril 2024), y compris des particuliers, des conseillers en placement, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques, les sociétés d'assurance et les plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

www.fidelity.ca

