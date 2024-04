Les Canadiens profitent-ils de leurs remboursements d'impôt?





TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de Pro-Investisseurs révèle que seulement un Canadien sur dix (12 %) prévoit d'investir son remboursement d'impôt cette année, car d'autres exigences financières exercent des pressions sur les finances familiales et de nombreux Canadiens choisissent simplement de détenir des liquidités en raison de l'incertitude économique.

Où vont les remboursements d'impôt canadiens?

Détention en espèces (39 %, contre 35 % l'an dernier)

Remboursement de dettes (24 %, contre 21 % l'an dernier)

Dépenses pour des articles essentiels (29 %, contre 32 % l'an dernier)

Dépenses discrétionnaires (12 %, contre 17 % l'an dernier)

Placements (12 %, contre 14 % l'an dernier)

« De nos jours, nous avons plus de dépenses que jamais auparavant, mais les Canadiens qui recevront un montant forfaitaire ce printemps devraient envisager de mettre ces fonds à profit dans le cadre d'un plan de placement plus vaste, d'autant plus que la hausse de l'inflation fait en sorte que la valeur des fonds conservés diminue plus rapidement, a déclaré Luka Marjanovic, directeur général et chef, Pro-Investisseurs CIBC. Bien que de nombreux Canadiens prévoient conserver leur remboursement en espèces, ce n'est peut-être pas une bonne stratégie à long terme. Les placements autogérés sont une option peu coûteuse qui permet de faire fructifier l'argent de manière à gagner davantage au fil du temps. »

Plus des deux tiers (68 %) des Canadiens disent avoir reçu ou s'attendre à recevoir un remboursement d'impôt, ce qui porte à croire que bon nombre d'entre eux ont trop payé au cours de l'année ou bien ont l'impression d'avoir trop payé.

« Bien qu'un remboursement d'impôt puisse paraître être un cadeau, cette pratique est parfois aussi comparée à un prêt sans intérêt que l'on accorde au gouvernement à partir de chacun de vos chèques de paie. Il s'agit d'argent qui aurait pu alimenter vos placements et générer des intérêts durant les mois précédents, a ajouté Marjanovic. La planification fiscale de chaque investisseur devrait consister à réduire au minimum les remboursements afin d'optimiser l'utilisation des actifs tout au long de l'année d'imposition, en plus d'investir les remboursements reçus à la fin d'année. »

Pour les Canadiens qui souhaitent investir une partie de leur remboursement d'impôt durant la période actuelle, voici quelques-uns des éléments à prendre en considération selon Pro-Investisseurs :

Tirer parti des comptes fiscalement avantageux comme les CELI, les REER, les REEE et les CELIAPP pour gérer les répercussions fiscales de vos gains futurs.

Comparer les taux de rendement, et comparer les coûts de renonciation et les risques liés aux placements par rapport à conserver l'argent ou rembourser des dettes

Apprendre comment diversifier et établir un portefeuille résilient

Réviser les stratégies visant à réduire vos impôts pour l'année à venir, notamment mettre à jour les formulaires TD1 et T1213 pour 2024 afin de réduire le montant d'impôt retenu au cours de l'année.

Pro-Investisseurs CIBC est un chef de file des placements autogérés. Pro-Investisseurs offre une plateforme de négociation mobile intuitive, des outils faciles à utiliser, des recherches approfondies et une bibliothèque en constante évolution de documents éducatifs pour aider les investisseurs à établir leur propre plan. Étant appuyé par l'une des plus importantes banques du Canada et le pionnier des négociations d'actions au Canada, Marchés des capitaux CIBC, Pro-Investisseurs aide les clients à concrétiser leurs ambitions.

À propos de l'étude

Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage Ipsos mené du 3 au 4 avril 2024 pour le compte de la Pro-Investisseurs CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1001 Canadiens âgés de 18 ans ou plus a été interrogé en ligne. La pondération a été utilisée pour équilibrer la démographie de l'échantillon afin de s'assurer que sa composition corresponde à celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats visant à établir une approximation de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, le sondage est exact à 3,8 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, pour tous les Canadiens âgés de 18 ans ou plus. L'intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-groupes de la population. Tous les enquêtes et les sondages peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

