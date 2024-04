/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Boissonnault soulignera la croissance économique et les investissements dans l'innovation dans le cadre du budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération à Winnipeg/





GATINEAU, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, participera à un événement à Winnipeg dans le but de discuter des investissements énoncés dans le budget fédéral pour l'innovation et la productivité.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 26 avril 2024 Heure : 9 h 30 (HAC) Lieu : Collège Polytechnique Red River Campus de Notre-Dame Édifice M 2055 avenue Notre-Dame Winnipeg (Manitoba)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h 30 (HAC) le vendredi 26 avril 2024.

26 avril 2024 à 07:00

