Imaflex annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 et fournit une mise à jour de ses activités





Confrontée à des vents contraires, Imaflex est bien positionnée pour ressortir plus forte

Points saillants

Des produits des activités ordinaires de 93,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, en baisse par rapport aux 111,5 millions de dollars enregistrés en 2022; pour le quatrième trimestre de 2023, des produits des activités ordinaires de 23,0 millions de dollars, une hausse de 5,6 %

Résultat net de 0,5 million de dollars pour l'exercice 2023 (RPA 1 : 0,01 comparativement à 9,1 millions de dollars (RPA : 0,18 $) en 2022

: 0,01 comparativement à 9,1 millions de dollars (RPA : 0,18 $) en 2022 Perte nette au quatrième trimestre de 1,0 million de dollars (ce qui comprend une radiation hors trésorerie de 1,0 million de dollars d'équipement de production obsolète), en baisse par rapport au résultat net de 0,5 million de dollars de l'exercice précédent

Un solide bilan avec une trésorerie disponible pour les activités d'exploitation totalisant 9,9 millions de dollars à la clôture de l'exercice, dont un solde de trésorerie de 0,8 million de dollars ainsi qu'un montant de 9,1 millions de dollars disponible aux termes de la facilité de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex

Au cours de 2023, Imaflex a fait des investissements en matériel de 13,0 millions de dollars afin de garantir sa croissance et sa rentabilité à l'avenir

MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX), annonce des résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre (T4) et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Alors que nous faisons le point sur 2023, je voudrais reconnaître les complexités de cette année », a indiqué M. Joe Abbandonato, le président et chef de la direction d'Imaflex. Les fluctuations du prix de la résine, la faiblesse de la croissance de la demande et la concurrence intense sur les prix ont eu une incidence sur le chiffre d'affaires et les profits dans le secteur de l'emballage souple. Imaflex n'a pas été épargnée; elle a subi une baisse de 16,1 % de ses produits des activités ordinaires et une diminution de 94,4 % du résultat net, comparativement à l'exercice 2022. De plus, les préoccupations suscitées par l'impact sur la santé et sur l'environnement des substances perfluoralkylées (PFAS), un additif utilisé de longue date afin d'augmenter les propriétés des pellicules, ne cessent de croître et ont forcé le secteur à adopter des solutions de rechange, donnant lieu à des défis de production sur le plan de la reformulation et de l'extrusion.

Bien que ces vents contraires aient eu une incidence sur notre rendement à court terme, je suis fier de la résilience et de l'engagement dont a fait preuve notre équipe pendant toute l'année, alors que nous avons jeté les bases pour une croissance durable. »

_____________________________ 1 Résultat net par action de base et dilué

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos le 31 décembre Exercices clos le 31 décembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Produits des activités ordinaires 23 006 21 778 5,6 % 93 593 111 534 (16,1) % Marge brute 2 159 3 330 (35,2) % 11 005 18 047 (39,0) % Charges de vente et administratives 1 461 2 040 (28,4) % 8 039 8 089 (0,6) % Radiation d'équipement de production obsolète 962 - s.o. 962 - s.o. Autres gains et pertes 532 189 181,5 % 597 (1 531) 139,0 % Résultat net/Perte nette (1 007) 500 (301,4) % 509 9 125 (94,4) % Résultat par action de base (0,02) 0,01 (300) % 0,01 0,18 (94,4) % Résultat par action dilué (0,02) 0,01 (300) % 0,01 0,18 (94,4) % Marge brute 9,4 % 15,3 % (5,9) pp 11,8 % 16,2 % (4,4) pp Charges de vente et administratives (en % des produits des activités ordinaires) 6,4 % 9,4 % (3,0) pp 8,6 % 7,3 % 1,3 pp RAIIA2 (excluant les opérations de change) 1 106 2 328 (52,5) % 6 602 14 089 (53,1) % RAIIA 658 2 139 (69,2) % 6 016 15 620 (61,5) % Marge du RAIIA 2,9 % 9,8 % (6,9) pp 6,4 % 14,0 % (7,6) pp

_________________________________ 2 Se reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après.

RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement

Survol financier : trimestre et exercice clos le 31 décembre

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 23,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport aux produits des activités ordinaires de 21,8 millions de dollars enregistrés en 2022. L'augmentation est attribuable à la hausse des volumes, mais a été compensée en partie par des prix de vente réduits résultant surtout du contexte de fixation des prix concurrentiel.

Pour l'exercice 2023, les produits des activités ordinaires se sont élevés à 93,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 16,1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse d'un exercice à l'autre a été attribuable à une diminution des volumes et des prix des produits, compensée en partie par une fluctuation favorable des taux de change d'un exercice à l'autre.

Marge brute

La marge brute s'est établie à 2,2 millions de dollars (9,4 % des ventes), alors qu'elle s'établissait à 3,3 millions de dollars (15,3 % des ventes) au cours du quatrième trimestre de 2022. Pour l'exercice 2023, la marge brute s'est établie à 11,0 millions de dollars (11,8 % des ventes), alors qu'elle s'établissait à 18,0 millions de dollars (16,2 % des ventes) en 2022.

La réduction des prix de vente en raison d'une forte concurrence sur les prix a eu une incidence sur la marge brute pour le trimestre considéré. De plus, certaines charges auparavant classées sous Charges de vente et administratives ont été reclassées sous le poste Coût des ventes, y compris les frais d'amortissement hors trésorerie principalement attribuables au droit d'utilisation d'actifs. De la même façon, cette concurrence a eu une incidence sur les résultats de l'exercice 2023, tout comme l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et de formation liés à l'achat d'équipement neuf et à l'embauche d'employés.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 1,5 million de dollars (6,4 % des ventes) pour le trimestre considéré, ce qui représente une baisse par rapport au quatrième trimestre de 2022 où elles s'établissaient à 2,0 millions de dollars (9,4 % des ventes). Cette diminution est en grande partie liée à la reclassification mentionnée ci-dessus au niveau des charges de ventes. Pour l'exercice 2023, les charges de vente et administratives ont totalisé 8,0 millions de dollars (8,6 % des ventes), comparativement à 8,1 millions de dollars (7,3 % des ventes) en 2022. La reclassification mentionnée ci-dessus a eu une incidence sur les résultats de 2023, mais elle a été contrebalancée en large partie par l'embauche d'employés, les hausses de salaire pour permettre à la Société de demeurer concurrentielle dans le marché et l'augmentation des charges liées à la rémunération sous forme d'actions hors trésorerie. De la même façon, la diminution des ventes d'un exercice à l'autre a eu une incidence sur les charges de vente exprimées en pourcentage des ventes au cours des neuf premiers mois de 2023.

Imaflex a inscrit d'autres pertes s'élevant à 0,5 million de dollars pour le trimestre, soit principalement des pertes de change. Pour l'exercice 2023, la Société a inscrit d'autres pertes de 0,6 million de dollars, comparativement à un gain de 1,5 million de dollars en 2022, ce qui a donné lieu à un écart défavorable d'un exercice à l'autre de 2,1 millions de dollars. Au cours de l'exercice 2023, la Société a subi des pertes de change de 0,6 million de dollars et une perte à la disposition d'immobilisations de 0,2 million de dollars, lesquelles ont été compensées en partie par un produit d'intérêts de 0,2 million de dollars. En comparaison, en 2022, la Société avait enregistré un gain de change de 1,5 million de dollars ainsi qu'un produit d'intérêts de 41 000 $.

La majorité des gains et pertes de change de la Société ont un effet sur les éléments hors trésorerie et sont liés à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Radiation d'équipement de production obsolète

Au cours du quatrième trimestre de 2023, Imaflex a enregistré une perte de valeur hors trésorerie non récurrente de 1,0 million de dollars relativement à de l'équipement de production obsolète de son usine de fabrication située aux États-Unis.

Résultat net et RAIIA

La Société a inscrit une perte nette de 1,0 million de dollars pour le quatrième trimestre de 2023, ce qui représente une baisse par rapport au résultat net de 0,5 million de dollars enregistré en 2022. La baisse d'une année à l'autre découle de la diminution de la marge brute en 2023, de la radiation d'équipement de production obsolète et de la fluctuation des taux de change.

Le résultat net s'est établi à 0,5 million de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente une baisse par rapport aux 9,1 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de 2022. La baisse par rapport à 2022 est attribuable aux mêmes facteurs que ceux qui ont été précisés pour le trimestre.

Le RAIIA s'est établi à 0,7 million de dollars (2,9 % des ventes) pour le quatrième trimestre de 2023, comparativement à 2,1 millions de dollars (9,8 % des ventes) en 2022. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 1,1 million de dollars (4,8 % des ventes) pour le trimestre considéré, comparativement à 2,3 millions de dollars (10,7 % des ventes) en 2022.

Pour l'exercice 2023, le RAIIA s'est établi à 6,0 millions de dollars (6,4 % des ventes) comparativement à 15,6 millions de dollars (14,0 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 6,6 millions de dollars (7,1 % des ventes) pour 2023, comparativement à 14,1 millions de dollars (12,6 % des ventes) au cours de l'exercice 2022.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et les impôts payés, ont atteint 2,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023, ce qui représente une légère baisse par rapport au montant de 2,4 millions de dollars pour le trimestre correspondant en 2022. La baisse du résultat net pour le trimestre considéré a été largement compensée par une radiation non récurrente d'équipement de production obsolète, ainsi que par des variations dans l'amortissement des actifs à long terme et par les taux de change. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, la Société a enregistré des entrées de fonds nettes liées aux activités opérationnelles de 3,1 millions de dollars au cours du trimestre considéré, alors que les entrées générées à la période correspondante de l'exercice précédent s'établissaient à 4,8 millions de dollars. La diminution de 1,7 million de dollars par rapport à 2022 est attribuable principalement à des variations d'un exercice à l'autre des créances clients et autres débiteurs, ainsi que des stocks, et elle a été partiellement compensées par la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs, des charges payées d'avance et autres impôts payés.

Depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et les impôts payés, ont atteint 7,9 millions de dollars, comparativement à 14,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution par rapport à 2022 est attribuable principalement à une baisse du résultat net en 2023, ainsi qu'à des variations des charges d'impôts, et elle a été contrebalancée en partie par les variations des taux de change et par la radiation d'équipement de production obsolète. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, la Société a inscrit des entrées de fonds nettes liées aux activités opérationnelles de 5,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui constitue une baisse comparativement aux entrées de 17,3 millions de dollars enregistrées au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette baisse est attribuable aux facteurs susmentionnés, ainsi qu'à des variations des créances clients et autres débiteurs et des stocks, et elle a été en partie contrebalancée par la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des impôts payés.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie pour ses activités d'exploitation s'est établie à 9,9 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 0,8 million de dollars et un autre montant disponible de 9,1 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Au cours du trimestre, la Société a investi 4,6 millions de dollars, principalement dans le nouvel équipement d'extrusion annoncé au deuxième trimestre de 2022. Ces investissements augmentent notre capacité de production, ce qui devrait ultimement stimuler la croissance des ventes et la rentabilité.

Mise à jour sur ADVASEALMD

Bien que l'obtention de l'approbation d'ADVASEALMD de la part de l'Environmental Protection Agency (l'« EPA ») des États-Unis prenne plus de temps que prévu, Imaflex demeure résolue. Comme c'est généralement le cas pour le processus de révision de l'EPA, aucun délai pour la prise de décision n'a été communiqué. Toutefois, Imaflex a confiance en la proposition de valeur d'ADVASEALMD ainsi qu'en les possibilités qu'elle offre d'élargir fortement les marchés que nous pourrions rejoindre et d'accélérer notre croissance.

Perspective de la direction

« L'année qui vient de s'écouler a amené son lot de défis, mais elle a également mis en lumière notre engagement à renforcer notre Société », a déclaré M. Abbandonato. « Les deux dernières lignes d'extrusion à multicouches que nous avons achetées sont arrivées et entreront en service au cours de la deuxième moitié de 2024, ce qui élargira davantage notre capacité de production de pellicules spécialisées. Dans l'actuel marché hautement concurrentiel, les offres distinctives sont essentielles pour réussir. Grâce à de solides bases, une équipe dévouée et une vision claire pour l'avenir, Imaflex est bien placée pour tirer parti des occasions à venir. Nous sommes convaincus que 2024 sera marquée par une reprise progressive de la rentabilité, bien que le rythme et l'ampleur de cette reprise demeurent incertains. »

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA n'est pas une mesure conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS), la direction, les analystes, les investisseurs et d'autres intervenants l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celle qui est utilisée par d'autres entreprises, et elle ne doit donc pas être prise isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.c a et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

