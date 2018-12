Le ministre Garneau souligne la Journée de l'aviation civile internationale







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'aviation civile internationale :

« En qualité de ministre des Transports du Canada, j'ai le plaisir de souligner la Journée de l'aviation civile internationale. Le Canada est on ne peut plus fier d'accueillir l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal, une plaque tournante de l'aviation. Depuis 1947, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec l'OACI et ses partenaires internationaux de l'aviation afin de faire progresser l'aviation civile au Canada et dans le monde, des progrès qui sont rien de moins qu'extraordinaires.

« L'aviation civile internationale rassemble les gens et est la pierre angulaire du développement socioéconomique mondial. Le thème de la Journée de l'aviation civile internationale de cette année, « Travailler ensemble pour qu'aucun pays ne soit à la traîne », met en évidence le caractère indispensable du renforcement de la capacité pour la mission de l'OACI. Comme toujours, le Canada est prêt à travailler avec l'OACI et les autres États membres pour aider les pays à respecter les normes de l'aviation internationale.

« Le Canada est également fier d'appuyer l'adoption du Programme de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA) et d'oeuvrer à sa mise en oeuvre pour garantir que la croissance de l'aviation à l'échelle mondiale se fait de manière viable.

« Alors que nous nous préparons à célébrer le 75e anniversaire de l'OACI et à accueillir la 40e session de l'Assemblée de l'OACI en 2019, nous entamons avec plaisir une nouvelle année de collaboration fructueuse visant à faire progresser nos priorités communes dans les domaines comme la sûreté de l'aviation, la sécurité et le développement durable, et à encourager les jeunes et les femmes à faire carrière en aviation. »

