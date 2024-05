Mobilité Infra Québec - Une réponse brouillonne à un faux problème





QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - À quelques semaines de la fin de la session parlementaire, le gouvernement veut faire adopter un projet de loi brouillon pour un faux problème, le tout à la vitesse grand V, avec la création de Mobilité Infra Québec, juge le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Un faux problème

«?La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, prétend que la création d'une nouvelle agence est nécessaire pour pallier le manque d'expertise interne et les salaires trop peu élevés. Ça ne tient pas la route. S'il manque d'expertise au ministère des Transports, il faut la développer et faire les embauches nécessaires. Si les salaires sont trop bas, et nous sommes totalement d'accord avec elle là-dessus, il faut les augmenter. Ça tombe bien, nous sommes en négociation depuis plus d'un an. Mme Guilbault devrait appeler sa collègue du Conseil du trésor pour lui exposer ses problèmes de recrutement. Nos membres ont été plus que patients et il est temps de faire des propositions sérieuses pour renouveler leur convention collective. Inutile de démanteler la fonction publique pour y arriver?», lance Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Encore les mains dans les affaires syndicales

Le SPGQ est aussi exaspéré de voir un autre ministre jouer les apprentis sorciers dans les affaires syndicales. «?Il est plutôt ironique que le ministre de la Santé, Christian Dubé, plaide l'importance de réduire le nombre d'accréditations syndicales en créant Santé Québec, alors que sa collègue, Geneviève Guilbault, fera l'inverse en les multipliant chez Mobilité Infra Québec. On peut se demander pourquoi le gouvernement tient autant à semer la pagaille dans les rangs syndicaux?», lance M. Bouvrette.

Pour l'instant, le SPGQ ignore combien de ses membres seront transférés du ministère des Transports vers Mobilité Infra Québec.

Où est l'urgence?

Par ailleurs, le syndicat s'étonne de l'empressement de la ministre à vouloir faire adopter son projet de loin d'ici la fin de la session parlementaire, dans moins d'un mois. «?Après Santé Québec cet hiver, assisterons-nous à une autre adoption sous bâillon parce que le gouvernement a mal planifié son projet? Qu'y a-t-il de si urgent? Comment peut-on avoir confiance au processus de consultation dans un tel contexte??» questionne M. Bouvrette.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35?000 spécialistes, dont environ 26?000 dans la fonction publique, 6?000 à Revenu Québec et 3?000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

