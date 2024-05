Ray-Mont Logistiques - La Mobilisation 6600 Parc-Nature et le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, se prononcent contre le prolongement du boulevard L'Assomption et de l'avenue Souligny





MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - La Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM ainsi que le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc chez Québec solidaire joignent leurs voix pour s'opposer au projet de prolongement du boulevard L'Assomption et de l'avenue Souligny. Le projet, actuellement en consultation, a pour objectif de concentrer et d'augmenter le camionnage, facilitant au passage les déplacements de l'entreprise Ray-Mont Logistiques et du port de Montréal, installés dans le secteur.

Les quartiers de l'Est de Montréal sont connus pour leur faible canopée et leurs secteurs industriels bordant des milieux de vie, augmentant ainsi les îlots de chaleur et affectant la santé des résidents. C'est dans ce contexte que Monsieur Leduc demande au ministère des Transports de laisser tomber le projet de prolongement de boulevard et d'exiger que la route temporaire du port de Montréal devienne permanente, minimisant ainsi les dommages sur le quartier et ses résidents.

« La population compose déjà avec des activités portuaires, des axes routiers majeurs, du camionnage. Les nuisances sont déjà trop importantes, on ne peut pas en plus subir une réindustrialisation. Ajouter une route entre Notre-Dame et Souligny ne fera qu'ajouter des nuisances et permettre à l'industrie du conteneur de s'étendre au-delà des limites du port, dans les milieux de vie. ?Est-ce trop demander de vouloir vivre en santé chez soi ? Après tout, qui paie la note de ces prolongements routiers ? Nous ! », affirme Cassandre Charbonneau-Jobin, co-porte-parole de Mobilisation 6600.

«?Ce n'est pas vrai qu'on va priver les citoyens et les citoyennes de l'Est d'espaces verts et accentuer les nuisances sur leur santé afin de dérouler le tapis rouge à Ray-Mont Logistiques.?Nous avons une opportunité unique de verdir et d'aménager notre quartier en revitalisant le boisé Steinberg, il est inacceptable d'aller gruger ce secteur pour de l'asphalte et des camions », affirme sans détour Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve.

10 mai 2024 à 09:02

