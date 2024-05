Une nouvelle série de timbres rend hommage aux artistes de romans graphiques emblématiques du Canada





L'émission de timbres présente quatre illustrations originales d'artistes de romans graphiques au talent exceptionnel

TORONTO, le 10 mai 2024 /CNW/ - Postes Canada est heureuse de dévoiler une émission de timbres rendant hommage aux artistes de romans graphiques du Canada. Le jeu de quatre timbres met en vedette les oeuvres de Chester Brown, Michel Rabagliati, Seth et les cousines Jillian Tamaki et Mariko Tamaki, des artistes qui ont grandement contribué au genre et qui s'ajoutent à la longue liste de personnes honorées par Postes Canada pour leur talent à raconter des histoires.

En tant que forme d'art narrative, les romans graphiques (qui peuvent comprendre des anthologies, des mémoires et d'autres oeuvres) ont gagné en popularité depuis qu'ils ont séduit le grand public au cours du dernier demi-siècle. Ils racontent des histoires en alliant dessins et textes à l'instar des bandes dessinées. Les cinq bédéistes à l'honneur sur les nouveaux timbres ont repoussé les limites et élevé cet art, inspirant leur lectorat partout dans le monde.

L'émission de timbres met en vedette cinq artistes d'influence :

Chester Brown est surtout connu pour son roman illustré Louis Riel , l'insurgé , pour lequel il a reçu la première subvention du Conseil des Arts du Canada accordée pour une bande dessinée.

est surtout connu pour son roman illustré , pour lequel il a reçu la première subvention du Conseil des Arts du accordée pour une bande dessinée. Jillian Tamaki et Mariko Tamaki sont cousines et cocréatrices du populaire roman graphique Cet été-là , leur deuxième collaboration primée, qui raconte une histoire émouvante du passage de l'enfance à l'âge adulte.

sont cousines et cocréatrices du populaire roman graphique , leur deuxième collaboration primée, qui raconte une histoire émouvante du passage de l'enfance à l'âge adulte. Michel Rabagliati est l'esprit créatif derrière la série semi-autobiographique primée Paul . Son roman graphique Paul à Québec a même été adapté en film.

est l'esprit créatif derrière la série semi-autobiographique primée . Son roman graphique a même été adapté en film. Seth s'est fait connaître avec la série de bandes dessinées Palookaville, dont une partie a été publiée sous la forme du roman graphique primé Clyde Fans, qui raconte l'histoire de deux frères aux prises avec la désintégration de leur entreprise familiale.

À propos de l'émission

Pour cette émission de timbres, les artistes ont collaboré avec Postes Canada pour créer des dessins originaux et exclusifs de leurs protagonistes en pleine lecture de leur propre histoire. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de huit timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à London, en Ontario.

Les timbres et les articles de collection sont en vente dans les bureaux de poste dès aujourd'hui et peuvent être commandés à partir de la boutique postescanada.ca.

