Ouverture officielle de la patinoire de Rideau Hall ce samedi

OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général a le plaisir d'annoncer que la patinoire réfrigérée de Rideau Hall sera ouverte dès ce samedi 8 décembre 2018.

Le grand public est invité à vivre une expérience magique en laçant leurs patins et en s'élançant au son d'une musique traditionnelle sur cette patinoire extérieure entourée d'arbres. Le patinage extérieur fait partie du patrimoine de Rideau Hall depuis l'époque de lord Dufferin, gouverneur général de 1872 à 1878.



Durant la saison hivernale, le patinage libre est offert les samedis et dimanches, ainsi que du 27 au 31 décembre, de midi à 17 h sans réservation.

Étant donné que le patinage peut être annulé en raison de conditions météorologiques défavorables, les patineurs sont priés de vérifier l'état de la glace avant de se rendre à Rideau Hall, soit en consultant le site Web http://www.gg.ca/patinoire ou en téléphonant au1-888-842-4422 ou au 613-991-4422 (du lundi au vendredi). Veuillez noter que seul le patinage libre est permis.

L'hiver à Rideau Hall

Que vous aimiez patiner, marcher, faire de la raquette ou du ski de fond, le domaine historique de Rideau Hall est un lieu sans pareil pour profiter des joies de l'hiver en famille. Les patineurs peuvent se rencontrer au Pavillon d'hiver, un bâtiment patrimonial, y enfiler leurs patins et voir une petite exposition sur l'histoire des sports d'hiver à Rideau Hall. Les salles de cérémonie de la résidence sont également ouvertes pour des visites guidées gratuites qui permettent aux visiteurs de découvrir une magnifique collection d'oeuvres d'art et de mobilier canadiens et d'en apprendre davantage sur les fonctions officielles des gouverneurs généraux. Les visites guidées sont offertes tous les jours de la semaine (réservations requises). Pour consulter l'horaire de toutes les activités ou pour réserver votre place, visitez www.gg.ca/visitez-nous, composez le 1-866-842-4422 (du lundi au vendredi) ou écrivez-nous à guide@gg.ca.

