MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 6 décembre 2018

13 h 10

Le premier ministre et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, feront une annonce sur l'emploi, l'intelligence artificielle et le gouvernement numérique avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, et le secrétaire d'État au Numérique de la France, Mounir Mahjoubi. Un point de presse avec le premier ministre suivra.