Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité à l'aéroport de Fort Chipewyan







OTTAWA, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises bénéficient d'aéroports sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,588 million de dollars pour la remise en état du système de balisage lumineux de l'aérodrome à l'aéroport de Fort Chipewyan, en Alberta.

L'entretien convenable du système de balisage lumineux de l'aérodrome est essentiel pour assurer la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers et les équipages, en particulier aux aéroports comme celui de Fort Chipewyan, qui n'a que six heures de clarté par jour pendant les mois d'hiver.

Le financement provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les aéroports locaux du Canada. Ceux-ci appuient les emplois, favorisent les investissements et l'accès aux collectivités éloignées, et facilitent le commerce. Nos investissements améliorent la sécurité et l'accessibilité aéroportuaires pour les résidents et les voyageurs, tout en favorisant la croissance soutenue des économies locale et régionale. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Lien connexe

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :