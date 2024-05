HighRadius nommé Leader au Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour la troisième année consécutive





HighRadius, le principal fournisseur de la plateforme de finance autonome pour les activités des directeurs financiers, a de nouveau été nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner 2024 pour les applications de facturation au comptant.

Le Magic Quadrant de Gartner donne aux acheteurs de technologies d'entreprise une évaluation impartiale de la performance des fournisseurs concurrents par rapport à la vision du marché de Gartner et est complété par des avis d'utilisateurs validés.

Selon Gartner, « Les Leaders exécutent efficacement leur vision d'aujourd'hui et se positionnement favorablement pour demain ».

C'est la troisième année consécutive que HighRadius figure parmi les chefs de file du rapport.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre priorisation absolue de l'amélioration des résultats commerciaux pour la facturation au comptant - DSO, créances irrécouvrables, commissions interbancaires et productivité », déclare Sashi Narahari, fondateur et CEO, HighRadius. « Ce qui compte à l'heure actuelle, ce n'est pas l'engouement médiatique autour de l'IA, mais la mesure de la valeur. C'est pourquoi chaque client de HighRadius dispose d'un tableau de bord de la création de valeur. Le codage couleur rouge, jaune et vert permet de suivre les progrès de leurs indicateurs clés de performance de transformation numérique et les mesures que nous pouvons prendre pour passer au vert ! »

Cliquez ici pour une copie gratuite du rapport Gartner Magic Quadrant for Invoice to Cash.

À propos de HighRadius

HighRadius propose un logiciel autonome basé sur le cloud conçu pour révolutionner le travail des directeurs financiers. Tirant parti de l'IA, de la RPA, de la NLP et des espaces de travail connectés, le logiciel de HighRadius automatise et optimise les processus order-to-cash, de trésorerie, de comptabilisation et de reporting, de paiements B2B et de comptes créditeurs. Recevant la confiance de plus de 1 000 entreprises de premier plan, dont 3M, Unilever et Hershey's, HighRadius permet aux équipes financières d'atteindre l'excellence opérationnelle et des résultats commerciaux mesurables, améliorant la productivité et réduisant les coûts opérationnels, le tout en six mois.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web de HighRadius.

