Hithium et Maxxen coopèrent dans le cadre d'un partenariat stratégique exclusif en Turquie





Hithium, le fabricant de batteries fixes, et Maxxen, filiale à 100 pour cent de Kontek Energy, qui possède 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, ont annoncé leur partenariat stratégique exclusif lors du lancement de cette coopération en Turquie, le 17 mai 2024, à Istanbul, en Turquie.

Hithium et Maxxen ont uni leurs forces dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique exclusif dans le domaine du stockage d'énergie pour le système de stockage d'énergie par batterie et des droits de marque de Hithium. Cet accord se traduira par la création de systèmes énergétiques plus durables à l'échelle mondiale et locale.

En tant que directeur général de Hithium pour la région du Moyen-Orient et Head of Global Delivery Centre, Sean Sun déclare : « Il est très prometteur de coopérer avec Maxxen pour contribuer à la transition énergétique avec les deux parties en Turquie. Cette relation de confiance renforcera notre compétitivité sur le marché et, ensemble, nous nous consacrerons aux besoins d'une solution de stockage d'énergie abordable, fiable et flexible. »

Tolga Murat Özdemir, CEO, Maxxen & Kontek, déclare : « Chez Maxxen, nous pensons que coopérer avec Hithium en tant que l'un des principaux fabricants de systèmes BESS dans le monde, axé uniquement sur le stockage d'énergie stationnaire, contribuera à créer une synergie pour développer les activités de deux entreprises dans la région, non seulement en se rapprochant des projets visant à fournir des fournitures plus courtes et de meilleurs services après-vente avec des processus de qualité et de fabrication exceptionnels, mais aussi en utilisant les capacités de Maxxen dans des solutions numériques contributives, dans l'optique de promouvoir des solutions complètes de produits dérivés à valeur ajoutée sur les marchés connexes. »

Ce partenariat entre Hithium et Maxxen représente une étape importante vers un avenir plus propre. L'objectif est de changer la donne dans le secteur du stockage de l'énergie en créant un site de production de systèmes de stockage d'énergie par batterie en Turquie. Dans le cadre de l'accord susmentionné, les deux entreprises ont convenu qu'elles s'efforceraient de développer des innovations révolutionnaires dans le domaine de l'énergie durable. Hithium et Maxxen s'engagent à contribuer à la transition énergétique mondiale en accélérant la diffusion des technologies de stockage d'énergie par batterie auprès d'un public plus large.

À propos de Hithium

Créé en 2019, Hithium est un fabricant de premier plan de produits de stockage d'énergie stationnaire haut de gamme pour les applications à grande échelle ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs sites de production « intelligents », les innovations de Hithium comprennent des améliorations de pointe en matière de sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des prolongements du cycle de vie. Grâce à des décennies d'expérience cumulées dans le domaine entre ses fondateurs et ses cadres supérieurs, Hithium mise sur sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et possède des bureaux à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï, New York et en Californie. Hithium a expédié plus de 20 GWh de produits BESS à ce jour.

À propos de Maxxen

Maxxen, filiale à 100 % de Kontek Enerji, vise à fournir des solutions pour utiliser l'énergie de manière plus durable et efficace dans le domaine des technologies de stockage d'énergie par batterie.

L'objectif de Maxxen est de façonner l'avenir du secteur de l'énergie en stockant l'énergie excédentaire produite afin d'équilibrer les problèmes de stabilisation qui peuvent survenir à mesure que la part des sources d'énergie renouvelables intermittentes dans la production totale d'électricité augmente, en fournissant cette énergie stockée au réseau en cas de besoin et en utilisant efficacement les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la société vise à produire des conteneurs de stockage d'énergie à partir de cellules au phosphate de fer lithié (LFP), la technologie la plus largement utilisée des systèmes de stockage d'énergie, appelée ESS.

Maxxen offrira de l'innovation et de la valeur ajoutée au secteur avec des technologies de stockage d'énergie par batterie avec l'assurance qualité de Kontek Energy.

20 mai 2024 à 13:10

