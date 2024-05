Le gouvernement du Canada appuie Artisanex dans la modernisation de sa chaîne de production





L'entreprise d'East Angus obtient une aide financière de 220 000 $ de DEC pour améliorer sa productivité par la numérisation.

EAST ANGUS, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la transformation des entreprises par la numérisation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 220 000 $ à Artisanex. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'implanter un système progiciel de gestion intégré et d'acquérir divers équipements de production, dont un centre d'usinage à commande numérique.

Spécialisée dans l'ébénisterie haut de gamme, Artisanex a le vent dans les voiles depuis sa création, en 2017. Afin de poursuivre sur cette lancée et de répondre à la forte demande du marché, il était nécessaire pour l'entreprise familiale d'entreprendre ce projet d'acquisition qui lui permettra non seulement d'augmenter son efficacité opérationnelle, mais aussi sa productivité, en plus de générer la création de sept emplois dans la région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises qui misent sur la numérisation de leurs activités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Artisanex, dont le succès fait rayonner non seulement la région du Haut-Saint-François, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. En aidant des entreprises comme Artisanex à s'outiller adéquatement, nous contribuons à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead, et ministre du Revenu national

« Les PME sont au coeur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. Félicitations à toute l'équipe d'Artisanex pour ce projet et pour contribuer à faire rayonner la région des Cantons-de-l'Est à travers le Québec et le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous tenons à remercier DEC pour son aide financière dans notre projet d'automatisation. L'achat de notre nouvelle machinerie nous permettra d'ouvrir de nouveaux marchés et de continuer à satisfaire notre clientèle grandissante! »

Alex Vézina, président, Artisanex

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

