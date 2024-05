Le BAC félicite le gouvernement fédéral pour son Plan d'action national de lutte contre le vol de véhicules





OTTAWA, ON, le 20 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé son Plan d'action national sur la lutte contre le vol de véhicules. Après la publication du plan d'action, Celyeste Power, présidente et chef de la direction du Bureau d'assurance du Canada (BAC), a déclaré :

« Le BAC félicite le gouvernement fédéral pour son plan d'action national de lutte contre le vol de véhicules. Un grand nombre des solutions de politique publique proposées par l'industrie de l'assurance de dommages sont incluses dans ce plan exhaustif et informé. Nous remercions le gouvernement et les organismes d'application de la loi qui ont contribué à son contenu.

Nous devons maintenant nous concentrer sur une mise en oeuvre rapide. Comme le révèlent les plus récents résultats de l'industrie compilés par le BAC, la crise du vol d'automobiles s'aggrave, les indemnisations pour le remplacement de véhicules volés au Canada ayant atteint le montant record de 1,5 milliard de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 254 % par rapport à 2018. Les vols de véhicules perturbent la vie des Canadiens et leur causent des inquiétudes et des traumatismes. Ils ont aussi une incidence sur leurs primes d'assurance, car les vols d'automobiles continuent d'augmenter et les coûts qui y sont associés augmentent également. Le vol d'automobiles fait aussi des victimes.

Le succès ultime du plan résidera dans sa capacité à réduire les vols d'automobiles au Canada. Pour ce faire, toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer, notamment les assureurs, les forces de l'ordre, les autorités portuaires et les constructeurs automobiles qui sont particulièrement bien placés pour rendre les véhicules plus difficiles à voler en premier lieu.

Le BAC et ses membres restent déterminés à travailler avec les gouvernements et les parties prenantes pour lutter contre le vol de véhicules au Canada. »

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Établi en 1964, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres détiennent la majorité des parts du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

En tant que principal porte-parole des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les parties prenantes afin de soutenir un environnement concurrentiel pour que l'industrie de l'assurance de dommages continue à protéger les Canadiens contre les risques actuels et futurs.

Le BAC considère que les Canadiens méritent de bénéficier d'une industrie privée de l'assurance de dommages prompte à réagir et résiliente pour fournir des solutions d'assurance aux particuliers et aux entreprises.

Pour obtenir les communiqués de presse, les articles de IN Focus ou pour réserver une entrevue avec un représentant du BAC, visitez le site ibc.ca. Suivez-nos sur LinkedIn, X et Instagram , et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information des consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422. Nous sommes là pour vous aider.

