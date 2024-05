/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada va faire une annonce au sujet de la lutte contre le vol de véhicules/





BRAMPTON, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, à l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, à l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et à Son Honneur Patrick Brown, maire de la ville de Brampton, pour une annonce au sujet de la lutte contre le vol de véhicules.

Date

Lundi 20 mai 2024

Heure

11 h (HAE)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à [email protected] pour connaître le lieu de l'événement.

20 mai 2024 à 06:00

