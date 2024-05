Approbation des résultats financiers du groupe au 31 mars 2024, poursuite de la croissance et de l'augmentation de la marge de BAIIA, lancement d'un programme de rachat d'actions de 500 millions ?





Le conseil d'administration de Nexi S.p.A. a approuvé le 8 mai les résultats financiers consolidés du groupe au 31 mars 2024.

Principaux résultats financiers consolidés 1

Au 1er trimestre 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 781,6 millions ?, soit +6,0 % par rapport au 1er trimestre 2023, et un BAIIA de 361,7 millions ?, soit +8,6 % par rapport au 1er trimestre 2023. La marge de BAIIA s'élève à 46 %, en hausse de 112 points de base par rapport au 1er trimestre 2023, grâce à l'accélération des gains d'efficacité et des synergies de coûts dans le cadre de l'intégration du groupe.

Les activités opérationnelles de Nexi Group ont enregistré les résultats suivants durant 1Q24 :

L'activité Solutions commerçants, qui représente environ 56 % du chiffre d'affaires total du groupe, a enregistré un chiffre d'affaires de 437,7 millions ?, soit +6,8 % d'une année sur l'autre, avec une croissance à deux chiffres du commerce électronique grâce à l'accélération de la croissance de la base de clients et de la croissance des volumes. Au 1er trimestre 2024, 4 514 millions de transactions ont été traitées, +9,5 % en glissement annuel, avec une valeur des transactions traitées de 192,5 milliards ?, +5,0 % en glissement annuel. Au 1er trimestre 2024, le volume des ventes de programmes internationaux a continué de croître dans toutes les zones géographiques, avec une croissance à deux chiffres en glissement annuel dans la région DACH et une croissance à un chiffre en Italie. Au cours du trimestre, les volumes d'acquisition des PME ont continué à croître grâce à l'expansion de la base de clients, en particulier en Italie et dans la région DACH.



Nexi croit fermement que la convergence des paiements numériques et des logiciels pour les PME est un sujet qui contribuera à façonner l'industrie dans les années à venir. Nexi continue par conséquent de renforcer sa position de « partenaire de choix » en Europe pour les meilleurs ISV locaux, avec plus de 500 ISV partenaires sur 8 marchés et des solutions de point de vente déjà vendues par les canaux Nexi dans les pays nordiques et en Allemagne, qui seront étendus à d'autres marchés et secteurs verticaux au fil du temps.

L'activité Solutions d'émission , représentant environ 33 % du chiffre d'affaires total du groupe, a déclaré un chiffre d'affaires de 257,6 millions ? au 1er trimestre 2024, +5,2 % en glissement annuel. La croissance a été principalement soutenue par la performance en Italie, bénéficiant de l'accélération du débit international. Au 1er trimestre 2024, 4 737 millions de transactions ont été traitées, +8,2 % en glissement annuel, avec une valeur des transactions traitées de 207,9 milliards ?, +4,6 % en glissement annuel.

, représentant environ 33 % du chiffre d'affaires total du groupe, a déclaré un chiffre d'affaires de 257,6 millions ? au 1er trimestre 2024, +5,2 % en glissement annuel. La croissance a été principalement soutenue par la performance en Italie, bénéficiant de l'accélération du débit international. Au 1er trimestre 2024, 4 737 millions de transactions ont été traitées, +8,2 % en glissement annuel, avec une valeur des transactions traitées de 207,9 milliards ?, +4,6 % en glissement annuel. L'activité Solutions bancaires numériques, qui représente environ 11 % des revenus totaux du groupe, a enregistré des revenus de 86,3 millions ?, soit +4,3 % en glissement annuel, soutenus par la croissance des volumes et l'impact positif des nouvelles initiatives. En particulier, Nexi a lancé au cours du premier trimestre une nouvelle solution anti-fraude paneuropéenne pour les virements SEPA et les paiements instantanés d'EBA Clearing.

Au 1er trimestre 2024, les coûts totaux s'élèvent à 419,9 millions ?, avec une croissance de 3,8 % d'une année sur l'autre, principalement grâce à l'effet de levier opérationnel, aux synergies et à l'efficacité, ainsi qu'à certains effets de phasage, malgré la croissance des volumes et de l'activité et la pression inflationniste.

Au 31 mars 2024, la dette financière nette a été ramenée à 5 035 millions ?, tandis que le ratio dette financière nette/BAIIA a diminué à 2,8x. La durée moyenne pondérée de la dette est d'environ 2,8 ans, avec un coût moyen de la dette avant impôts, stable par rapport à l'exercice 2023, d'environ 2,86 %. En ce qui concerne les échéances de la dette de ~1,3 milliard ? pour 2024-2025, Nexi confirme son plan de remboursement complet avec la trésorerie existante ; en particulier, ~220 millions ? ont déjà été remboursés en avril 2024.

Confirmation des prévisions pour 2024

Pour 2024, compte tenu de la persistance de perspectives macro-économiques complexes, Nexi confirme les objectifs suivants :

Chiffre d'affaires net : croissance moyenne à un chiffre en glissement annuel ;

BAIIA : croissance à un chiffre moyenne à élevée en glissement annuel, avec une expansion de la marge à plus de 100 points de base ;

Génération de cash excédentaire : plus de 700 millions ? ;

Levier net : en baisse à moins de 2,9x, y compris les effets annoncés des fusions et acquisitions et du rachat d'actions (~2,6x sur une base organique).

Evénements significatifs ultérieurs

Nexi annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 500 millions ? qui sera achevé le 31 octobre 2025 et qui a déjà été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2024.



Les importants soldes de trésorerie existants et la forte croissance actuelle et prévue de la génération de trésorerie permettent de commencer à restituer du capital aux actionnaires en 2024, tout en continuant à soutenir la réduction prévue de la dette et les opportunités limitées de fusion et d'acquisition à l'avenir. La direction et le conseil d'administration de Nexi estiment que le prix actuel de l'action ne reflète pas la valeur totale de son activité et de ses perspectives et qu'un rachat d'actions offre l'opportunité de création de valeur la plus efficace pour les actionnaires afin de déployer les liquidités excédentaires. À plus long terme, Nexi prévoit de continuer à allouer une part importante du capital excédentaire aux actionnaires, soit par le biais de nouveaux programmes de rachat d'actions, soit par le biais de dividendes, en fonction des conditions générales du marché.

Le 8 avril 2024, les obligations émises par Nassa TopCo AS pour un montant nominal d'environ 219,6 millions ?, plus les intérêts courus, ont été remboursées à l'échéance en utilisant les liquidités déjà disponibles.

avril 2024, les obligations émises par Nassa TopCo AS pour un montant nominal d'environ 219,6 millions ?, plus les intérêts courus, ont été remboursées à l'échéance en utilisant les liquidités déjà disponibles. Suite à la démission de M. Bo Nilsson du conseil d'administration le 30 avril 2024, le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion d'hier, a nommé par cooptation M. Luca Velussi en tant qu'administrateur non exécutif et non indépendant, après l'avis favorable du conseil des commissaires aux comptes. Son curriculum vitae est disponible dans la section gouvernance du site Web de l'entreprise www.nexigroup.com. M. Luca Velussi restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires et, à ce jour, ne possède aucune action Nexi.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 154 bis de la loi de finances consolidée, le soussigné, Enrico Marchini, en sa qualité de responsable de la préparation des rapports financiers de Nexi, déclare que les informations comptables contenues dans ce communiqué de presse correspondent aux documents comptables, livres et registres de Nexi S.p.A..

Avis de non-responsabilité : ceci est la traduction française du communiqué de presse italien original « Approvati i risultati finanziari di Gruppo al 31 marzo 2024 ». En cas de divergence entre les versions française et italienne, le document original italien doit être interprété en priorité à des fins juridiques.

Nexi

Nexi est la société européenne de PayTech qui opère sur des marchés européens attractifs à forte croissance et dans des pays technologiquement avancés. Cotée à l'Euronext Milan, Nexi a l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent liquide. Grâce à son portefeuille de produits innovants, à son expertise en matière de commerce électronique et à ses solutions sectorielles, Nexi apporte un soutien flexible à l'économie numérique et à l'ensemble de l'écosystème de paiement à l'échelle mondiale, sur un large éventail de canaux et de méthodes de paiement. La plateforme technologique de Nexi et les meilleures compétences professionnelles du secteur permettent à l'entreprise d'opérer au mieux dans trois segments de marché : Solutions commerçants, Solutions d'émission et Solutions bancaires numériques. Nexi investit constamment dans la technologie et l'innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins des clients, et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. Nexi s'engage à soutenir les personnes et les entreprises de toutes tailles, en transformant la façon dont les gens paient et dont les entreprises acceptent les paiements. Elle offre aux entreprises les solutions les plus innovantes et les plus fiables du marché pour mieux servir leurs clients et se développer. En simplifiant les paiements et en permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de se développer ensemble, Nexi favorise le progrès au bénéfice de tous. www.nexi.it/en www.nexigroup.com

1 Données de gestion normalisées pro-forma 2023 et 2024 à périmètre et taux de change constants (taux de change de budget moyen 2024).

9 mai 2024 à 12:40

