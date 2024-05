LA LIGUE DE HOCKEY FÉMININ PROFESSIONNEL (PWHL) ANNONCE QUE BAUER EST LE PREMIER PARTENAIRE OFFICIEL DU MAILLOT PWHL





Le partenariat s'appuie sur l'engagement de Bauer à tout faire pour les filles

NEW YORK et TORONTO, 9 mai 2024 /CNW/ - La Ligue de hockey féminin professionnel (PWHL) a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec Bauer Hockey qui permettra à la marque emblématique d'équipement et de vêtements de hockey de devenir le premier partenaire officiel du maillot de la PWHL, à compter de la saison 2024-2025. La nouvelle entente s'appuie sur la campagne Everything for the Girls de Bauer et son engagement en tant que partenaire officiel de la ligue et fournisseur d'équipement.

« Bauer est un leader dans le soutien des besoins de performance de la ligue et de bon nombre des meilleurs joueurs de hockey au monde, et nous sommes fiers que son engagement envers la PWHL s'étende aux maillots de la prochaine saison, a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale, Exploitation du hockey, PWHL. « Ce partenariat élargi souligne le soutien de longue date de Bauer à l'égard du hockey féminin et de la croissance et de la promotion du hockey à tous les niveaux."

Grâce à ce partenariat, Bauer sera le fournisseur exclusif de maillots officiels et de répliques pour la ligue et ses équipes. Le PWHL et Bauer dévoileront les maillots nouvellement conçus avant le début de la saison 2024-2025. Une partie des ventes de répliques de maillots aidera à créer et à soutenir un programme conçu pour présenter le hockey à un plus grand nombre de filles et faire croître la base d'amateurs de PWHL. L'initiative Grow the Game de Bauer élimine les obstacles au sport depuis plus d'une décennie grâce à des programmes d'introduction amusants, abordables et pratiques pour les jeunes du monde entier, y compris un effort précis et fructueux visant à accueillir un plus grand nombre de filles et leur famille.

« Cette année, les joueurs et les dirigeants de PWHL ont créé un moment charnière qui aura des effets durables et positifs sur les filles et les femmes pendant des générations et qui s'étendra bien au-delà du hockey, a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial, Bauer Hockey et membre du conseil consultatif féminin de la LNH. « Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat en tirant parti de notre auditoire passionné de hockey et de notre expertise pour améliorer davantage l'expérience des amateurs, attirer de nouvelles familles et continuer à soutenir la croissance de la PWHL."

Bauer continuera de travailler avec les joueurs de PWHL et d'utiliser leurs connaissances pour améliorer la conception de l'équipement de hockey féminin. La liste des athlètes de Bauer comprend des talents au sein de chaque équipe de PWHL, dont Hilary Knight de Boston, Loren Gabel, Megan Keller, Alina Müller et Emma Söderberg; Sophie Jaques et Lee Stecklein du Minnesota; Marie-Philip Poulin, Kristin O'Neill et Laura Stacey de Montréal; Micah Zandee-de New YorkHart, Abby Roque, Jill Saulnier et Ella Shelton; Brianne Jenner d'Ottawa et Blayre Turnbull de Toronto, Kristen Campbell, Jesse Compher et Renata Fast.

En tant que partenaire officiel de l'équipement de la PWHL, Bauer offre à tous les joueurs la possibilité de choisir un joueur Bauer et de l'équipement de gardien de but pour atteindre leur performance maximale. En plus des bâtons et des patins de premier ordre de Bauer, la marque de premier plan du jeu de cette année offre également une nouvelle couche de base, des épaulières et un pantalon conçus spécialement pour les femmes et validés par les joueurs de PWHL.

À propos de Bauer Hockey

Bauer Hockey est le concepteur, spécialiste du marketing et fabricant d'équipement de hockey le plus reconnu au monde et la première marque de hockey. Fondée à Kitchener, en Ontario, en 1927, Bauer Hockey a mis au point le premier patin avec une lame attachée à une botte, changeant le jeu à jamais. Depuis, Bauer Hockey a continué de développer les produits les plus recherchés de l'industrie, y compris les gammes de produits SUPREME®, VAPOR® et NEXUS®, qui connaissent un grand succès. Pour en savoir plus, visitez www.Bauer.com .

À propos de la Ligue de hockey féminin professionnel (PWHL)

La Ligue de hockey féminin professionnel (PWHL) est une ligue de hockey sur glace professionnelle en Amérique du Nord composée de six équipes à Boston, au Minnesota, à Montréal, à New York, à Ottawa et à Toronto, chacune ayant des équipes des meilleures joueuses de hockey féminin au monde. Lancé le 1er janvier 2024, le PWHL a battu de nombreux records de participation et détient le record mondial pour un match de hockey féminin. Visitez thepwhl.com pour acheter des billets et de la marchandise, et abonnez-vous au bulletin électronique de PWHL pour recevoir les dernières nouvelles sur la ligue. Suivez la ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux @ thepwhlofficial et sur les six comptes d'équipe @ pwhl_boston , @ pwhl_minnesota , @ pwhl_montreal , @ pwhl_newyork , @ pwhl_ottawa et @ pwhl_toronto .

